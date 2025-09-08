El gigantesco premio mayor de Powerball, valorado en $1.79 mil millones de dólares, finalmente ha sido ganado. La afortunada combinación de números, que incluía las bolas blancas 11, 23, 44, 61 y 62, con el Powerball rojo 17, fue acertada por dos boletos. Los afortunados ganadores provienen de Texas y Misuri, y ahora se repartirán el segundo premio más grande en la historia del juego.

Cada uno de los ganadores tendrá la opción de recibir su parte del premio de dos maneras: una suma global de $410.3 millones o un premio anualizado de $893.5 millones. Este último consiste en un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan en un 5% cada año. Es importante destacar que ambas opciones de pago son antes de que se deduzcan los impuestos federales y estatales correspondientes.

Además de los ganadores del premio mayor, el sorteo del sábado premió a muchos otros jugadores. Un total de 18 boletos en todo el país acertaron las cinco bolas blancas, ganando $1 millón cada uno. Dos boletos adicionales, vendidos en Texas y Kansas, se hicieron con $2 millones al acertar también las cinco bolas blancas y haber comprado la opción “Power Play”.

El premio mayor de Powerball ahora se reinicia a $20 millones para su próximo sorteo el lunes. Las probabilidades de ganar el premio principal son de 1 en 292.2 millones. Este último sorteo ha generado gran expectación, demostrando una vez más el atractivo de la lotería más famosa de Estados Unidos.

El premio mayor del Powerball será entregado a dos afortunados ganadores (Foto: AFP / Powerball)

Resultados del Powerball hoy, lunes 08 de septiembre

Los números ganadores sorteados el lunes 08 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X, con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Quién ganó el Powerball del 08 de septiembre de 2025?

No hubo ganador del premio mayor .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

Después de haber reventado el pozo multimillonario, el premio mayor del Powerball vuelve a foja cero y empieza nuevamente en 20 millones de dólares, con un premio en efectivo de $9.2 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son los premios que puedo ganar?

Para jugar a Powerball, debes elegir cinco números principales entre el 1 y el 69, y un número adicional para la Powerball entre el 1 y el 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el codiciado premio mayor si aciertas los seis números. También puedes ganar hasta $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y en qué estados puedo jugar?

Power Play es una función adicional que te permite multiplicar tus premios no mayores por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, por un costo adicional. Los boletos de Powerball están disponibles para su compra en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. No es necesario ser ciudadano o residente para participar en el sorteo.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). La hora límite para la compra de boletos varía según el estado, por lo que te recomendamos adquirirlos con suficiente antelación. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones, las de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

¿Es necesario que los números salgan en un orden específico para ganar?

No, no es necesario que los números de las bolas blancas salgan en un orden específico para ganar un premio. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden. Sin embargo, el número de la bola roja, la Powerball, debe coincidir de forma exacta para que la combinación sea ganadora.