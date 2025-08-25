El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra exorbitante de $750 millones, convirtiéndose en el décimo premio más grande en la historia del juego. A pesar de que nadie acertó la combinación ganadora en el sorteo del sábado, la emoción se ha disparado. Los números ganadores fueron 11, 14, 34, 47, 51 y el Powerball 18. Si un solo boleto acierta la combinación en el próximo sorteo de este lunes, el ganador podrá elegir entre un pago anual de 30 cuotas o un pago único en efectivo de $338.6 millones, la opción más popular.

Es importante recordar que el premio se reduciría significativamente después de impuestos. Si el afortunado elige el pago en efectivo, su ganancia bajaría a $257.3 millones tras la retención federal del 24%. Además, podría enfrentar una tasa impositiva marginal del 37%, dejando el premio en unos $213.3 millones. A esto se sumarían los impuestos estatales, que varían desde el 10.9% en Nueva York hasta el 0% en California y Texas.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor el sábado, tres afortunados acertaron las cinco bolas blancas. Un jugador de Nueva York y otro de Maine se llevaron $1 millón cada uno, mientras que un tercer ganador en Dakota del Sur se adjudicó $2 millones por haber usado la opción Power Play. Las probabilidades de acertar solo las cinco bolas blancas son de 1 en 11.7 millones. El próximo sorteo, que podría cambiar la vida de alguien, está programado para este lunes a las 10:59 p.m. ET.

El premio de $750 millones, aunque masivo, aún está lejos de los récords históricos de Powerball. El premio más grande de la historia, de $2.04 mil millones, fue ganado en California en 2022. La lotería ha superado la barrera de los mil millones en varias ocasiones, incluyendo un premio de $1.3 mil millones que se llevó un paciente de cáncer en Oregón en 2024.

Resultados del Powerball, lunes 25 de agosto

¿Cómo se juega a Powerball y qué premios se pueden ganar?

Para jugar a Powerball, debes seleccionar cinco números de las bolas blancas (del 1 al 69) y un número para el Powerball rojo (del 1 al 26). Puedes elegir tus números manualmente o usar la opción de selección rápida. Además del gran premio mayor, el juego ofrece otros ocho niveles de premios, con valores que van desde los $4 hasta $1 millón, dependiendo de cuántos números aciertes.

¿Qué es la opción Power Play y dónde puedo jugar?

La opción Power Play te permite multiplicar tus premios no acumulativos por un costo adicional. Los multiplicadores pueden ser 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces. Powerball está disponible en 45 estados de EE.UU., así como en el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. No se requiere ser ciudadano o residente para participar en el juego.

¿Cuándo y a qué hora son los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). El horario límite para comprar un boleto varía según la jurisdicción, por lo que es recomendable adquirirlo con antelación. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio en este sorteo son de 1 en 24.9.

¿Es necesario acertar los números en el orden exacto?

No, para ganar un premio en Powerball, los cinco números de las bolas blancas no necesitan coincidir en el orden exacto. Sin embargo, el número de la bola roja, el Powerball, sí debe coincidir de forma exacta. Cada combinación de números que elijas en tu boleto se considera una jugada individual.