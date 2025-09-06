El premio mayor del Powerball ha alcanzado una cifra impresionante de $1.8 mil millones de dólares para el sorteo de este sábado, convirtiéndose en el segundo premio de lotería más grande en la historia de Estados Unidos. Este ascenso meteórico se da después de que nadie acertara la combinación ganadora del miércoles, que fue de 3, 16, 29, 61, 69 y Powerball 22. Si un solo boleto logra ganar, el afortunado podrá elegir entre la opción de anualidad o un pago único en efectivo de $826.4 millones antes de impuestos.

Este sorteo del sábado será el 42º consecutivo sin un ganador del premio mayor, igualando así la racha más larga en la historia del juego. A pesar de las difíciles probabilidades de 1 en 292.2 millones, la posibilidad de un premio que podría batir el récord de $2.04 mil millones (ganado en 2022) atrae a millones de jugadores. Según expertos, comprar más boletos con números diferentes puede aumentar las probabilidades, aunque sean infinitesimalmente.

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Los boletos están disponibles en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Aunque el premio mayor es el que acapara toda la atención, el sorteo del miércoles también dejó a miles de ganadores con premios menores, demostrando que incluso sin el gran premio, hay muchas oportunidades de ganar.

Resultados del Powerball hoy, sábado 06 de septiembre

Los números ganadores sorteados el sábado 06 de septiembre de 2025 por la noche fueron X-X-X-X-X , con un Powerball de X y un multiplicador Power Play de X.

¿Quién ganó el Powerball del 06 de septiembre de 2025?

No hubo ganador del premio mayor .

¿De cuánto será el monto del premio mayor del Powerball en el próximo sorteo?

Al no haber ganador, el premio mayor del Powerball asciende a los 1.8 mil millones de dólares, con un premio en efectivo de $826.4 millones.

¿Cómo se juega a Powerball y cuáles son los premios que puedo ganar?

Para participar en Powerball, debes seleccionar cinco números de un grupo de 69 y un número (la Powerball) de un grupo de 26. El juego ofrece nueve categorías de premios, que van desde $4 por acertar solo la Powerball, hasta el premio mayor por acertar los seis números. También puedes ganar premios de hasta $1 millón si aciertas las cinco bolas blancas sin la Powerball.

¿Qué es la opción Power Play y en qué estados puedo jugar Powerball?

Power Play es una función adicional que te permite multiplicar tus premios no mayores por 2, 3, 4, 5 o 10 veces, por un costo adicional. Los boletos de Powerball se pueden comprar en 45 estados de EE. UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. No es necesario ser ciudadano o residente para jugar.

¿Cuándo y a qué hora se realizan los sorteos de Powerball?

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET (hora del Este). La hora límite para la compra de boletos varía según el estado, por lo que se recomienda comprar con anticipación. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9, mientras que las de ganar el premio mayor son de 1 en 292.2 millones.

¿Es necesario que los números del Powerball salgan en orden para ganar?

No. Para ganar un premio en Powerball, los cinco números de las bolas blancas pueden coincidir en cualquier orden. Sin embargo, el número de la bola roja (la Powerball) debe coincidir de forma exacta para que tu jugada sea ganadora.