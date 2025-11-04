Este martes 4 de noviembre es el último día de votos para las elecciones en Nueva York 2025. Zohran Mamdani y Andrew Cuomo son los dos principales candidatos, que han venido peleando palmo a palmo en las encuestas en las últimas semanas, aunque el primero en mención habría sacado una importante ventaja en lo que fueron los días previos a estas votaciones en la ciudad de la ‘Gran Manzana’. Aquí te dejo con los resultados finales y oficiales de estas elecciones en Nueva York 2025 .

¿Quién ganó las elecciones en Nueva York 2025, Mamdani o Cuomo?

En la previa, Zohran Mamdani es el gran favorito por sobre Andrew Cuomo para poder ganar las Elecciones en Nueva York este 4 de noviembre de 2025. Aquí te dejaré con el resultado oficial una vez se tenga el primer conteo de votos en la gran ciudad de Estados Unidos.

CIUDAD DE NUEVA YORK, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 04/11/2025.- ¿Quién será el ganador de la alcaldía de Nueva York? Zohran Mamdani (I) y Andrew Cuomo (d) parten como grandes favoritos para los neoyorkinos. FOTOS DE CHARLY TRIBALLEAU y JOHN LAMPARSKI PARA AFP / CHARLY TRIBALLEAU y JOHN LAMPARSKI

¿Cómo iban Zohran Mamdani y Andrew Cuomo en las últimas encuestas?

Zohran Mamdani encabezó las encuestas con un 43% de intención de voto en la semana previa al día final de las elecciones, seguido por Andrew Cuomo con un 28%, mientras que Curtis Sliwa se ubica en tercer lugar con un 19%. El legislador de tendencia izquierdista se perfila como el principal favorito para obtener la alcaldía de Nueva York, consolidándose como una figura emergente en la política estadounidense que ha causado gran impacto entre los neoyorquinos.

¿Cómo se describe a Zohran Mamdani de cara a las Elecciones 2025?

Uno de los principales ejes de su campaña es convertir la ciudad en un lugar más accesible para los sectores menos favorecidos, que representan la mayoría de sus cerca de 8,5 millones de habitantes. Entre sus promesas se incluyen un mayor control de los alquileres, la ampliación de las guarderías, transporte público gratuito y el impulso de tiendas de barrio administradas por la ciudad.

Sin embargo, no todo juega a favor de Mamdani. El propio presidente Donald Trump ha expresado abiertamente su rechazo hacia él, refiriéndose al legislador como un “pequeño comunista”. Aun así, al igual que el mandatario republicano, Mamdani es considerado un “outsider” dentro de un sistema político tradicional que muchos votantes ya no respaldan, según explica Costas Panagopoulos, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Northeastern.