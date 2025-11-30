Honduras celebra este domingo unas Elecciones Presidenciales extremadamente reñidas, con la sombra de la interferencia internacional proyectada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario republicano advirtió que si el candidato derechista Nasry Asfura (Partido Nacional), al que respalda, pierde, Washington cortará la ayuda a la empobrecida nación centroamericana, incluso llegando a indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. Sin embargo, muchos votantes hondureños han restado importancia a la amenaza de Trump, afirmando votar por su propia convicción y denunciando la presencia de “narcoterroristas” en la política.

Alrededor de 6.5 millones de hondureños están habilitados para elegir al sucesor de Xiomara Castro en una sola vuelta, en medio de una campaña polarizada por denuncias de fraude. La abogada izquierdista Rixi Moncada (partido Libre) disputa el liderato con el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, y el presentador Salvador Nasralla (Partido Liberal). Moncada, vestida de blanco, ha reiterado que solo reconocerá el conteo final de las 20,000 actas de votación, mientras que la OEA y la Unión Europea han desplegado observadores.

El trasfondo de los comicios está marcado por la profunda pobreza (60% de la población), la violencia pandillera y la corrupción, problemas que los candidatos apenas han abordado en medio de sus ataques políticos. La enorme dependencia de Honduras de las remesas enviadas desde Estados Unidos (27% del PIB) hace que las advertencias de Trump tengan un peso significativo en el destino económico del país. En este escenario de alta tensión y acusaciones cruzadas, las urnas, custodiadas por militares bajo un estado de excepción parcial, cierran a las 23:00 GMT.

La oficialista de izquierda Rixi Moncada (izq) y los derechistas Salvador Nasralla (centro) y Nasry Asfura encabezan la carrera para suceder a la presidenta Xiomara Castro en Honduras. (Fotos: AFP).

¿Quién va ganando la elecciones en Honduras 2025 hoy? Resultados en vivo

Consulta los resultados de las elecciones en Honduras en vivo y en directo con los favoritos Rixi Moncada, Nasry Asfura o Salvador Nasralla Salum.

Candidatos presidenciales Partido Resultados Rixi Moncada Partido Libertad y Refundación LIBRE -- Nasry Asfura Partido Nacional de Honduras -- Salvador Nasralla Partido Liberal de Honduras --

La candidata presidencial hondureña Rixi Moncada, del partido de izquierda Libertad y Refundación (LIBRE), ofrece una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 29 de noviembre de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

¿Quién es Rixi Moncada?

Rixi Moncada, la abogada de 60 años y candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), es la figura central que busca dar continuidad al primer gobierno de izquierda en la historia de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro. A diferencia de su principal rival, Nasry Asfura, Moncada representa la línea política iniciada por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, cuya destitución en 2009 marcó profundamente la polarización política del país. Su candidatura es vista como un esfuerzo por consolidar el proyecto de izquierda frente a la oposición.

La trayectoria de Moncada en el sector público es extensa: fue presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde adquirió conocimiento profundo del sistema electoral. Previamente, ocupó la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Hondutel) y fue ministra de Trabajo durante la gestión de Manuel Zelaya. Su experiencia dentro del aparato estatal y su lealtad a la corriente de Libre la posicionan como la candidata natural del oficialismo, aunque debe sortear una campaña marcada por las acusaciones cruzadas de fraude y la polarización.

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. (Foto: EMILIO FLORES / AFP). / EMILIO FLORES

¿Quién es Nasry Asfura?

Nasry “Tito” Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, es el candidato del Partido Nacional (PN) y una figura central en las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025. El empresario de 67 años busca la presidencia por segunda ocasión con una plataforma enfocada en la reactivación económica y el empleo. Su trayectoria política se caracteriza por una gestión enfocada en infraestructura durante su mandato municipal. Las encuestas lo sitúan entre los favoritos, compitiendo cabeza a cabeza con Rixi Moncada (Libre) y Salvador Nasralla (PL), en unos comicios de alta polarización.

La campaña de Asfura se ha centrado en atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo de programas sociales y de vivienda. El candidato, que ha recibido un polémico respaldo público de Donald Trump, busca distanciarse de la administración anterior de su partido, condenada por narcotráfico en Estados Unidos. Sus propuestas también incluyen planes concretos para combatir la corrupción y la violencia, aunque el enfoque principal sigue siendo la estabilidad macroeconómica. Este domingo 30 de noviembre, Asfura busca convencer a los votantes para recuperar el poder y garantizar el apoyo económico de Estados Unidos.

El candidato presidencial hondureño por el opositor Partido Liberal, Salvador Nasralla, habla durante una conferencia de prensa en la sede de su partido en Tegucigalpa el 24 de noviembre de 2025. (Foto: Orlando SIERRA / AFP). / ORLANDO SIERRA

¿Quién es Salvador Nasralla Salum?

Salvador Nasralla, el popular presentador de televisión e ingeniero civil de 72 años, se postula por cuarta vez a la presidencia, esta vez como abanderado del Partido Liberal (PL), formando parte de la contienda a tres bandas. Nasralla centra su agenda en la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera, buscando modernizar la infraestructura productiva y reducir la burocracia para apoyar a los pequeños empresarios. Su figura, que en el pasado ha sido clave en la oposición, sigue atrayendo una gran base de votantes que lo sitúan en empate técnico con sus rivales.

Una de sus propuestas más destacadas es replicar el modelo de seguridad implementado en El Salvador, prometiendo combatir la corrupción y erradicar la extorsión, un flagelo que afecta gravemente a transportistas y comerciantes. Nasralla también aboga por implementar un Gobierno Digital y fortalecer el sector agropecuario. Aunque fue acusado por Donald Trump de dividir el voto conservador, el “Showman” insiste en que su proyecto está libre de intereses políticos personales y se enfoca en la tecnocracia y la transparencia para transformar Honduras.

Conoce cuál es el centro de votación en Honduras para las Elecciones 2025 desde Atlanta, en Estados Unidos. (Foto: AFP) / Piero Hatto

Preguntas frecuentes sobre las elecciones en Honduras 2025

¿Cuándo y a qué hora son las Elecciones Presidenciales de Honduras 2025?

Las Elecciones Presidenciales de Honduras se llevan a cabo este domingo 30 de noviembre de 2025. El horario oficial de votación es determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Jurado de las Mesas Electorales (JRV). Generalmente, las urnas abren a las 7:00 a.m. (hora local de Honduras) y cierran a las 5:00 p.m. (hora local).

¿Quiénes son los principales candidatos presidenciales?

La contienda es una de las más reñidas de la historia reciente y se centra en tres figuras principales:

Rixi Moncada: Abogada y candidata del partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre) .

Abogada y candidata del partido de izquierda . Nasry Asfura (“Tito”): Empresario y exalcalde, candidato del derechista Partido Nacional (PN) .

Empresario y exalcalde, candidato del derechista . Salvador Nasralla: Presentador de televisión, candidato del Partido Liberal (PL).

¿Cómo votar si soy hondureño y vivo en Estados Unidos?

Los hondureños que residen en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, están habilitados para votar en las Elecciones Presidenciales. Deben registrarse previamente y acudir a los centros de votación designados, usualmente ubicados en Consulados o ciudades con alta concentración de migrantes, como Los Ángeles o Nueva York. Es fundamental revisar el sitio oficial del CNE o la embajada para conocer la ubicación y horarios exactos.

¿Cuántos hondureños están habilitados para votar y qué otros cargos se eligen?

Cerca de 6.5 millones de hondureños están habilitados para participar en esta jornada cívica. Además de elegir al nuevo presidente o presidenta en una sola vuelta, los ciudadanos votan para elegir diputados al Congreso Nacional y alcaldes para los diferentes municipios del país, todos por un período de cuatro años.

¿Cuándo se publican los resultados preliminares y quién los anuncia?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo oficial encargado de divulgar los resultados. El CNE tiene previsto publicar los primeros resultados preliminares la misma noche del domingo 30 de noviembre, una vez que cierren las urnas y se complete el conteo rápido de un porcentaje representativo de las actas de votación.