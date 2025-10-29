La carrera por la alcaldía de New York se ha apretado drásticamente a una semana de las elecciones de alcalde de Nueva York de 2025, con el exgobernador independiente Andrew Cuomo recortando la ventaja del nominado demócrata, Zohran Mamdani. El día central de los comicios están programados para el próximo martes 4 de noviembre.

Con la votación anticipada ya en marcha, más de un sondeo como el de la Universidad de Suffolk (realizada del 23 al 26 de octubre a 500 votantes probables) confirma que el debate ideológico entre el progresista Mamdani y el moderado independiente Cuomo está polarizando el electorado.

Los resultados finales dependerán de la participación de los votantes hispanos e independientes, y de cómo se distribuyan los votos del postulantes republicano Curtis Sliwa si ninguno de los candidatos principales logra una victoria clara.

¿Quién será el ganador de las elecciones en Nueva York? Posible resultado

Según la última encuesta de Suffolk, Mamdani lidera con el 44% de apoyo, mientras que Cuomo ha subido al 34%, dejando la brecha en solo 10 puntos. Esta diferencia es significativamente menor que los 20 puntos de ventaja que Mamdani registraba en la misma encuesta en septiembre.

El cambio en la dinámica se atribuye a un fuerte repunte de Andrew Cuomo en dos segmentos clave: los votantes hispanos y los independientes. Cuomo pasó de estar 30 puntos por debajo entre los votantes hispanos el mes pasado a tener una ventaja de 1 punto sobre Mamdani actualmente, y también revirtió un déficit de 18 puntos entre los independientes, logrando ahora una ventaja de 10 puntos.

El director del Centro de Investigación Política de la Universidad de Suffolk, David Paleologos, señaló que el resultado final podría depender de los votantes del republicano Curtis Sliwa, quien se mantiene con el 11%.

En un escenario hipotético, si solo se enfrentaran Mamdani y Cuomo, la encuesta del Instituto Manhattan muestra que la ventaja del demócrata se estrecha, pero se mantiene: 44% a 40%. Los votantes de Sliwa se inclinan abrumadoramente por Cuomo como segunda opción (36%) frente a Mamdani (2%), lo que subraya la importancia de este grupo. La elección también está marcada por la preocupación económica de los neoyorquinos, ya que el 54% de los encuestados considera que la vida en la ciudad es “algo o muy inasequible”.

Las propuestas de Mamdani giran en torno a la asequibilidad, incluyendo programas como los autobuses gratuitos, que propone financiar con el aumento de impuestos a los neoyorquinos más ricos y a las corporaciones. Sin embargo, la encuesta del Instituto Manhattan indica que el 58% de los encuestados se opone a la idea de hacer los autobuses completamente gratuitos, temiendo que esto empeore la seguridad y el orden público. A pesar de estas reservas sobre políticas específicas, Mamdani se mantiene como el favorito en las encuestas, aunque con un margen cada vez más reducido.

Guía Rápida para las Elecciones de Nueva York 2025 del 4 de noviembre

¿Cuándo es el día de las Elecciones en Nueva York 2025 y a qué hora abren las urnas?

El Día de las Elecciones es el martes 4 de noviembre de 2025. Las urnas estarán abiertas desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en los cinco condados de la ciudad de Nueva York. Puedes confirmar tu centro de votación específico visitando el sitio web oficial de la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York.

¿Cuándo y dónde puedo votar de forma anticipada en NYC?

La votación anticipada comienza el sábado 25 de octubre y se extiende hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Durante este período, los votantes registrados pueden emitir su voto en los sitios de votación anticipada designados, los cuales pueden ser diferentes a tu centro de votación habitual. ¡Consulta en línea tu lugar de votación anticipada!

¿Cómo voto por correo en las Elecciones en Nueva York 2025 y cuáles son las fechas límite?

Puedes solicitar tu boleta por correo (o boleta de ausente) en línea, por correo tradicional o en persona. La fecha límite para solicitar la boleta por internet o correo es el 25 de octubre, mientras que la solicitud en persona debe hacerse a más tardar el 3 de noviembre. La boleta debe tener el sello postal del 4 de noviembre o ser entregada en persona antes de las 9:00 p.m. del Día de las Elecciones.

¿Qué necesito llevar para votar en persona en las Elecciones en Nueva York 2025?

Los votantes ya registrados no necesitan mostrar una identificación (ID) para votar, a menos que no hayan proporcionado una identificación al registrarse. Los votantes primerizos sí deben presentar una ID válida o documento oficial. Si no tienes ID, aún puedes votar con una boleta provisional (affidavit ballot) en lugar de usar el escáner del centro.

¿Qué hay en la boleta electoral de Nueva York este año?

En la boleta encontrarás la crucial carrera por la alcaldía de la ciudad, junto con contiendas para Defensor Público, Contralor, Presidente del Condado (Borough President) y asientos del Concejo Municipal. Además de los candidatos de los principales partidos, los neoyorquinos votarán en seis propuestas electorales clave que buscan acelerar la construcción de viviendas asequibles, modernizar operaciones de planificación y mover las elecciones locales a los años presidenciales.