Las elecciones generales en Alaska se celebran este martes 3 de noviembre de 2026, una jornada en la que los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a sus próximas autoridades estatales y federales. Entre los principales cargos en disputa se encuentran la gobernación y vicegobernación, un escaño en el Senado y la representación del estado ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La votación se desarrolla mediante el sistema de voto por orden de preferencia, que permite a los electores clasificar a los candidatos según sus preferencias, en lugar de limitarse a una sola opción.

El debate electoral se enfoca en temas prioritarios para la región, como la protección del dividendo del fondo permanente, el desarrollo de recursos naturales, el costo de vida y los servicios esenciales en las comunidades más alejadas. Con candidatos de diversas posturas en competencia y una estrecha disputa política, la participación ciudadana es clave para marcar el rumbo económico e institucional de Alaska durante los próximos años.

¿Quién va ganando las elecciones en Alaska hoy 3 de noviembre? Resultados EN VIVO

Contienda Candidatos Resultados disponibles Senado Mary Peltola (Demócrata)

Dan S. Sullivan -Actual- (Republicano)

Gerald Heikes (Republicano)

Daniel J. Sullivan Jr. (Independiente) -- Gobernador/A Jonathan Kreiss-Tomkins (Demócrata)

Dave Bronson (Republicano)

Treg Taylor (Republicano)

Bernadette Wilson (Republicano)

-- Cámara de Representantes Cada dos años se eligen todos los distritos congresionales. --

¿A qué hora cierran las urnas en Alaska?

En Alaska, los centros de votación abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m.(hora local).

Debido a su extensión geográfica, el estado abarca dos zonas horarias distintas, por lo que el cierre se produce de forma escalonada:

Zona horaria de Alaska (AKST): Aplica a casi todo el territorio continental del estado (incluyendo Anchorage, Fairbanks y Juneau). Las urnas cierran a las 8:00 p. m., lo que equivale a la medianoche (12:00 a. m. del Este).

Aplica a casi todo el territorio continental del estado (incluyendo Anchorage, Fairbanks y Juneau). Las urnas cierran a las 8:00 p. m., lo que equivale a la medianoche (12:00 a. m. del Este). Zona horaria de Hawái-Aleutianas (HST): Corresponde a las comunidades más occidentales en las Islas Aleutianas (como Adak). En esta región, las urnas cierran a las 8:00 p. m. HST, correspondiente a la 1:00 a. m. (hora del Este) del día siguiente.

Conforme a la normativa electoral estatal, cualquier votante que se encuentre formado en la fila para sufragar antes de las 8:00 p.m. hora local tiene garantizado el derecho a emitir su voto.

¿Dónde consultar los resultados de Alaska EN VIVO?

Para seguir los resultados a través del canal oficial, los ciudadanos pueden acceder al portal de la División de Elecciones de Alaska (Alaska Division of Elections) en su sitio web elections.alaska.gov. Dentro de la plataforma, los datos se consultan mediante su mapa y panel interactivo (Election Results Map), donde las cifras se actualizan en tiempo real a medida que cada precinto electoral procesa y reporta el cómputo de los votos.