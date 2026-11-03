Florida acude a las urnas este martes 3 de noviembre de 2026 en una jornada que podría redefinir el panorama político de uno de los estados más influyentes de Estados Unidos. Con el control del Congreso en juego a nivel nacional y varias contiendas estatales de alto perfil, millones de votantes están llamados a participar en unas elecciones que serán seguidas de cerca tanto dentro como fuera del estado. Además, el cierre de la votación anticipada dejó cifras récord de participación, anticipando un elevado interés ciudadano en los comicios.

La carrera por la gobernación de Florida concentra buena parte de la atención. El republicano Byron Donalds, respaldado por el presidente Donald Trump, busca suceder al gobernador saliente Ron DeSantis, quien deja el cargo por límites de mandato. Frente a él aparece el demócrata David Jolly, excongresista republicano que cambió de partido y ha centrado su campaña en temas como el costo de vida, los seguros de propiedad y la educación pública. Los sondeos más recientes muestran una competencia ajustada, lo que convierte a Florida en uno de los estados más observados de la jornada electoral.

Otra de las grandes disputas es la elección especial al Senado de Estados Unidos, donde la republicana Ashley Moody intenta conservar el escaño que ocupa desde su designación en 2025. Su rival es la representante estatal demócrata Angie Nixon, una figura emergente dentro del partido que ha impulsado propuestas progresistas relacionadas con salud, asistencia familiar y programas sociales. El resultado será clave porque el ganador completará el resto del mandato que pertenecía a Marco Rubio y deberá volver a someterse al voto popular en 2028.

Las elecciones también incluyen varias contiendas para la Cámara de Representantes, especialmente en distritos estratégicos del noreste de Florida. Además, los votantes decidirán el futuro de tres enmiendas constitucionales estatales. Entre ellas destaca una propuesta para ampliar las exenciones fiscales sobre viviendas principales, una medida que ha generado debate por sus posibles efectos sobre la financiación de servicios públicos, infraestructura y seguridad local.

Los centros de votación permanecerán abiertos desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y los primeros resultados comenzarán a conocerse tras el cierre de las urnas. Sin embargo, algunas carreras podrían tardar más en definirse debido al procesamiento de votos por correo y al estrecho margen esperado en varias contiendas. Con la gobernación, un escaño en el Senado y diversas iniciativas estatales en juego, Florida vuelve a consolidarse como uno de los principales focos políticos de las elecciones de medio mandato de 2026.

¿Quién va ganando en Florida? Resultados de las elecciones de medio mandato 2026

La pregunta que reúne a los votantes hispanos de Florida este martes 3 de noviembre tendrá respuesta conforme avance el escrutinio. Las elecciones de medio mandato 2026 podrán seguirse mediante el conteo oficial publicado por las autoridades estatales. Los primeros datos serán preliminares, por lo que una ventaja inicial no equivale a una victoria certificada. Además, cada contienda tendrá su propio resultado: no existe un único ganador para todas las elecciones de Florida.

Contienda Principales candidatos Resultados disponibles Gobernador y vicegobernador Byron Donalds y Bryan Avila, republicanos; David Jolly y Gwen Graham, demócratas. -- Elección especial al Senado de Estados Unidos Ashley Moody, republicana; Angie Nixon, demócrata; Neil Gillespie, sin afiliación partidista. -- Cámara de Representantes de Estados Unidos Florida elige sus 28 escaños, mediante contiendas por distrito. --

¿A qué hora cierran las urnas en Florida y empiezan los resultados?

Los centros de votación de Florida abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 7:00 p. m., según la hora local. Quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán ejercer su derecho al voto. Como el estado tiene dos zonas horarias, el cierre no ocurre simultáneamente en todo el territorio.

Florida Election Watch comenzará a publicar resultados a partir de las 8:00 p. m. del Este, equivalentes a las 7:00 p. m. del Centro. Ese horario corresponde al inicio previsto de la difusión estatal, no a una hora garantizada para conocer a los ganadores.

Dónde seguir los resultados de Florida EN VIVO

La plataforma oficial para consultar los resultados de Florida EN VIVO es Florida Election Watch, del Departamento de Estado. Allí se publicarán los datos preliminares de las elecciones generales del martes 3 de noviembre de 2026.

Para consultar resultados locales y municipales, la División de Elecciones remite a las oficinas de los supervisores electorales de cada condado. Los reportes al estado deben comenzar dentro de la media hora posterior al cierre y continuar cada 45 minutos hasta completarse. Durante el seguimiento, conviene distinguir entre los votos reportados durante la noche electoral y los resultados oficialmente certificados.