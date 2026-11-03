Georgia se prepara para una de las jornadas electorales más observadas de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, programadas para este martes 3 de noviembre de 2026. El estado llega a la cita con una contienda clave por el Senado y una competitiva carrera por la gobernación que podrían influir en el equilibrio político nacional. Tras el cierre de la votación anticipada, las autoridades electorales reportaron una participación temprana superior a la registrada durante las elecciones de medio mandato de 2022. Ahora, la atención se traslada al día de la elección y al posterior proceso de conteo y certificación de los votos.

Aunque algunos resultados podrían conocerse durante la noche electoral, ‘El Estado del Melocotón’ (Peach State, como se le conoce popularmente en inglés) cuenta con un calendario específico para la validación oficial de los comicios. Una vez concluido el escrutinio local, los funcionarios electorales de cada condado deberán completar la certificación de los resultados antes de que el estado formalice los datos definitivos. Este procedimiento busca garantizar la precisión del conteo en una de las entidades más competitivas del panorama político estadounidense. Como resultado, algunas carreras cerradas podrían tardar varios días en quedar oficialmente definidas.

Uno de los aspectos más relevantes del sistema electoral de Georgia es su requisito de mayoría absoluta para determinados cargos federales, estatales y locales. Los candidatos necesitan superar el 50% de los votos válidos para asegurar la victoria de forma directa. Si ningún aspirante alcanza ese umbral, los dos candidatos más votados avanzan a una segunda ronda electoral. Este mecanismo ha convertido históricamente a Georgia en un estado donde algunas de las decisiones políticas más importantes se extienden más allá de la jornada principal de votación.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta, el calendario electoral establece el 1 de diciembre de 2026 como la fecha para esos comicios adicionales. Posteriormente, los condados deberán certificar los resultados y el estado completar el proceso de validación durante diciembre. De esta manera, aunque la jornada principal se celebrará el 3 de noviembre, algunas de las carreras más disputadas podrían seguir definiéndose varias semanas después, manteniendo a Georgia en el centro de la atención política nacional hasta el cierre definitivo del proceso electoral.

¿Quién va ganando en Georgia? Resultados de las elecciones de medio mandato 2026

Georgia concentra las consultas de quienes buscan seguir las elecciones de medio mandato 2026 desde Estados Unidos. Los comicios generales están programados para el martes 3 de noviembre, según la Secretaría de Estado de Georgia. Por ello, esta cobertura EN VIVO distinguirá los datos disponibles ni bien sean publicados por la entidad pertinente.

Contienda Candidatos Resultados Senado de Estados Unidos Jon Ossoff (D) vs. Mike Collins (R) Ossoff: 58,8 % (2.163.003 votos); Collins: 41,2 % (1.517.654 votos). Gobernador de Georgia Keisha Lance Bottoms (D) vs. Rick Jackson (R) Bottoms: 53 % (1.503.296 votos); Jackson: 47 % (1.346.340 votos).

D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano. Resultados preliminares: la captura de NBC News muestra 3.680.659 votos contabilizados para el Senado. Los datos de la gobernación corresponden al corte de AJC, con aproximadamente el 66 % de los votos estimados contabilizados.

¿A qué hora cierran las urnas en Georgia?

Las urnas en Georgia tienen previsto cerrar a las 7:00 p. m., hora local, el martes 3 de noviembre de 2026. La jornada de votación presencial comienza a las 7:00 a. m., de acuerdo con el calendario electoral oficial.

La Secretaría de Estado también recuerda que las boletas por correo deben recibirse antes de las 7:00 p. m. del día electoral. El cierre de las urnas no debe confundirse con la certificación: el calendario fija el plazo de certificación de los condados para el 9 de noviembre.

Dónde consultar los resultados de Georgia EN VIVO

Los resultados de Georgia podrán consultarse en el portal electoral de la Secretaría de Estado, que reúne elecciones recientes e históricas. También puede accederse desde la página institucional «Georgia Election Results», destinada a consultar los resultados electorales.

Para seguir la cobertura del 3 de noviembre, es necesario seleccionar la elección correspondiente cuando aparezca disponible. No debe confundirse el conteo de votos con el «Election Data Hub», identificado como un tablero de participación no oficial.

Hasta que se publiquen los datos de esta jornada electoral, no hay una ventaja verificable que pueda presentarse aquí como resultado de los comicios de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026.