Las elecciones en Michigan se celebran este martes 3 de noviembre, una fecha clave en la que los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Al ser un estado altamente competitivo, ningún partido tiene la victoria asegurada, por lo que demócratas y republicanos compiten con fuerza por el voto tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

En esta jornada, las principales preocupaciones de los votantes son la economía local, el costo de vida y los empleos en el sector industrial. Por ello, la participación de los jóvenes, los trabajadores de fábricas y las familias trabajadoras resultará fundamental para definir el resultado final y marcar el rumbo político de toda la región.

¿Quién va ganando las elecciones en Michigan hoy 3 de noviembre? Resultados EN VIVO

Hoy martes 3 de noviembre, Michigan elige a uno de sus dos senadores federales para los próximos seis años, a su gobernador (a), secretario de Estado, Cámara de Representantes y fiscal general.

Contienda Candidatos Resultados disponibles United States Senate Abdul El-Sayed (D)

Mike Rogers (R)

Lydia Christensen (I) -- Governor Jocelyn Benson (D)

John James (R)

Anthony Hudson (I) -- Secretary of State Garlin Gilchrist (D)

Anthony Forlini (R)

Christine Sloan (I) -- Attorney General Eli Savit (D)

Doug Lloyd (R)

Jason Dye (I) -- House of Representatives Every two years, 13 congressional districts are elected. --

¿A qué hora cierran las urnas en Michigan?

Durante la jornada electoral en Michigan, los centros de votación abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 8:00 p. m. en su horario local. Al estar dividido en dos husos horarios, la mayor parte del estado concluye la votación a las 8:00 p. m. (hora del Este), mientras que cuatro condados de la Península Superior (Dickinson, Gogebic, Iron y Menominee) cierran a las 8:00 p. m. (hora del Centro), equivalente a las 9:00 p. m. del Este. Conforme a la legislación electoral, cualquier ciudadano que se encuentre en la fila antes del horario de cierre reglamentario conserva el derecho legal a emitir su voto.

¿Dónde consultar los resultados de Michigan EN VIVO?

Para seguir los resultados a través del canal oficial, los ciudadanos pueden acceder al portal web del Departamento de Estado de Michigan mediante el sitio oficial Michigan.gov/Vote o en su apartado de Election Results and Data. En esta plataforma se publican y actualizan los datos preliminares en tiempo real conforme los secretarios de cada condado procesan y transmiten el cómputo de los votos.

Cargos públicos actuales en Michigan

Senador: Gary Peters (D)

Senadora: Elissa Slotkin (D)

Gobernadora: Gretchen Whitmer (D)

Vicegobernador: Garlin Gilchrist II (D)

Secretaria de Estado: Jocelyn Benson (D)

Fiscal general: Dana Nessel (D)