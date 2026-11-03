Las elecciones en Michigan se celebran este martes 3 de noviembre, una fecha clave en la que los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a sus representantes. Al ser un estado altamente competitivo, ningún partido tiene la victoria asegurada, por lo que demócratas y republicanos compiten con fuerza por el voto tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales.

En esta jornada, las principales preocupaciones de los votantes son la economía local, el costo de vida y los empleos en el sector industrial. Por ello, la participación de los jóvenes, los trabajadores de fábricas y las familias trabajadoras resultará fundamental para definir el resultado final y marcar el rumbo político de toda la región.

¿Quién va ganando las elecciones en Michigan hoy 3 de noviembre? Resultados EN VIVO

Este martes 3 de noviembre, Michigan celebra elecciones de medio mandato (midterm elections) para elegir a un senador federal y a su próximo gobernador, dos de las contiendas estatales más relevantes de la jornada.

Contiendo Candidatos Resultado Senado de Estados Unidos Abdul El-Sayed (D) vs. Mike Rogers (R) El-Sayed: 54,2 % (606.261 votos); Rogers: 44,1 % (493.857 votos). Gobernador de Michigan Jocelyn Benson (D) vs. John James (R) Benson: 56,24 % (606.933 votos); James: 42,23 % (455.773 votos).

D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano. Resultados provisionales. En el Senado, NBC News reporta el 22,7 % de los votos esperados contabilizados. La contienda por la gobernación corresponde a un corte anterior de Decision Desk HQ, por lo que los porcentajes y votos pueden variar.

¿A qué hora cierran las urnas en Michigan?

Durante la jornada electoral en Michigan, los centros de votación abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 8:00 p. m. en su horario local. Al estar dividido en dos husos horarios, la mayor parte del estado concluye la votación a las 8:00 p. m. (hora del Este), mientras que cuatro condados de la Península Superior (Dickinson, Gogebic, Iron y Menominee) cierran a las 8:00 p. m. (hora del Centro), equivalente a las 9:00 p. m. del Este. Conforme a la legislación electoral, cualquier ciudadano que se encuentre en la fila antes del horario de cierre reglamentario conserva el derecho legal a emitir su voto.

¿Dónde consultar los resultados de Michigan EN VIVO?

Para seguir los resultados a través del canal oficial, los ciudadanos pueden acceder al portal web del Departamento de Estado de Michigan mediante el sitio oficial Michigan.gov/Vote o en su apartado de Election Results and Data. En esta plataforma se publican y actualizan los datos preliminares en tiempo real conforme los secretarios de cada condado procesan y transmiten el cómputo de los votos.

Cargos públicos actuales en Michigan

Senador: Gary Peters (D)

Senadora: Elissa Slotkin (D)

Gobernadora: Gretchen Whitmer (D)

Vicegobernador: Garlin Gilchrist II (D)

Secretaria de Estado: Jocelyn Benson (D)

Fiscal general: Dana Nessel (D)