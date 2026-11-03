Nevada llega a las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre de 2026 con varias contiendas que han captado la atención nacional, pese a que el estado no tendrá una elección presidencial ni una carrera al Senado de Estados Unidos que defina el control de la cámara. A medida que se acerca la jornada electoral, el foco se concentra en una serie de disputas estatales y federales que podrían ofrecer señales importantes sobre el clima político del país durante la recta final del actual ciclo político. Además, la elevada presencia de votantes independientes vuelve a convertir a Nevada en uno de los territorios más observados del oeste estadounidense.

La carrera por la gobernación de Nevada aparece como una de las más competitivas de la elección. El gobernador republicano Joe Lombardo busca conservar el cargo frente al fiscal general demócrata Aaron Ford, en una contienda que se ha estrechado en las encuestas durante las últimas semanas. Un eventual triunfo de Ford sería considerado por muchos analistas como una de las principales señales del desempeño demócrata a nivel nacional, especialmente en un estado donde las elecciones suelen definirse por márgenes reducidos y donde los votantes no afiliados a ningún partido tienen una influencia determinante.

Otra batalla seguida de cerca se desarrolla en el Segundo Distrito Congresional de Nevada, históricamente favorable a los republicanos pero que este año presenta uno de los escenarios más competitivos de las últimas décadas. La contienda enfrenta al republicano David Flippo, la demócrata Teresa Benitez-Thompson y la candidata independiente Lynn Chapman para reemplazar al representante saliente Mark Amodei. Los pronósticos electorales han mostrado una creciente competitividad en este distrito, convirtiéndolo en una de las carreras federales más observadas de la jornada electoral.

Además de los cargos ejecutivos y legislativos, los votantes decidirán sobre varias cuestiones de alto impacto. Entre ellas destacan propuestas relacionadas con el derecho al aborto y la implementación de requisitos de identificación para votar, dos temas que han generado amplio debate en el estado. También se renovarán cargos relevantes como la alcaldía de Reno, la Fiscalía General y la Secretaría de Estado de Nevada, ampliando la trascendencia de unos comicios que van mucho más allá de las disputas partidarias tradicionales.

Los centros de votación abrirán el 3 de noviembre desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., y los primeros resultados comenzarán a publicarse poco después del cierre de las urnas. Sin embargo, las carreras más ajustadas podrían tardar varios días en resolverse debido al procesamiento de boletas enviadas por correo y a los procedimientos de certificación establecidos por la legislación estatal. Por ello, aunque la atención estará centrada en la noche electoral, algunas de las decisiones más importantes de Nevada podrían definirse en los días posteriores al cierre de la votación.

¿Qué se elige en Nevada y quiénes compiten en las elecciones de medio mandato 2026?

Nevada concentra la atención de los votantes hispanos de Las Vegas, Reno y otras ciudades en estas elecciones de medio mandato. En la elección para gobernador compiten el republicano Joe Lombardo, el demócrata Aaron Ford y Danielle Ford, candidata sin afiliación partidaria.

La jornada también incluye elecciones para la Cámara de Representantes federal, cargos estatales, la Legislatura de Nevada y puestos locales. Por eso, el seguimiento de los resultados de Nevada 2026 debe distinguir cada contienda: no existe un único ganador para todo el estado.

Contienda Candidatos Resultado disponible Gobernador Joseph ‘Joe’ Lombardo, republicano y gobernador en funciones; Aaron Ford, democráta; Danielle Ford, sin afiliación partidaria -- Secretario de Estado Francisco Aguilar, demócrata y secretario en funciones; Jim Marchant, republicano -- Teniente gobernador Sandra Jauregui, demócrata; Stavros Anthony, republicano -- Fiscal General Nicole Cannizzaro, demócrata; Adriana Guzmán Fralick, republicana --

¿A qué hora cierran las urnas en Nevada y se publicarán los resultados del 3 de noviembre?

Los centros de votación abrirán el martes 3 de noviembre desde las 7:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., según el aviso electoral oficial. En Las Vegas y Reno, el cierre corresponde a las 7:00 p. m. del Pacífico, equivalente a las 10:00 p. m. del Este. Sin embargo, quienes estén en la fila al llegar la hora de cierre podrán permanecer hasta emitir su voto.

Los resultados preliminares estarán disponibles después de las 7:00 p. m., cuando la Secretaría de Estado confirme que terminó la votación en todo Nevada. En consecuencia, no hay una hora exacta garantizada para el primer reporte, y el cierre de las urnas no implica que se anuncie inmediatamente un ganador.

Dónde seguir en Nevada el conteo de votos EN VIVO

Para consultar quién va ganando en Nevada, la referencia oficial será el portal de resultados de la Secretaría de Estado, enlazado desde la página electoral del condado de Clark. Los residentes de Las Vegas también podrán revisar los resultados preliminares del condado de Clark, separados del consolidado estatal.

Associated Press ofrecerá el conteo de votos para gobernador, la Cámara de Representantes y otras contiendas incluidas en la jornada electoral. Otra alternativa será KTNV Channel 13, cuyo tablero recibe información directamente de la Secretaría de Estado y del registro electoral de Clark. Los reportes se actualizarán durante la noche y posteriormente mientras se procesan las boletas por correo admitidas; las primeras cifras no equivalen al resultado definitivo.