Ohio se convierte este martes 3 de noviembre en uno de los escenarios electorales que concentran la atención en Estados Unidos. Durante esta jornada se definirán importantes cargos federales y estatales, por lo que aquí podrás seguir quién va ganando en Ohio y consultar los resultados de las elecciones de medio mandato 2026 EN VIVO, con información sobre los votos obtenidos por los candidatos y el avance del escrutinio a medida que las autoridades electorales publiquen sus reportes.

La contienda por el Senado estadounidense y la elección del próximo gobernador figuran entre los principales procesos que deberán seguir los votantes. También se disputarán otros puestos de responsabilidad dentro de la administración estatal. Los reportes de los 88 condados de Ohio permitirán conocer cómo se distribuyen los sufragios en el territorio y qué candidatos encabezan cada enfrentamiento, aunque las primeras cifras tendrán carácter extraoficial hasta que concluya el procedimiento de certificación.

En cuanto a las reglas electorales, Ohio utiliza un sistema de pluralidad para elegir a sus autoridades estatales: gana el candidato que obtiene el mayor número de votos, sin que necesariamente deba alcanzar más del 50 % de los sufragios. Así lo establece la Sección 3505.34 del Código Revisado de Ohio para los cargos ejecutivos estatales. Por ello, no existe una segunda vuelta automática para la elección de gobernador ni una fecha prevista para repetir la votación general si ningún aspirante consigue la mayoría absoluta. Los resultados pasan posteriormente por un proceso de escrutinio y certificación oficial.

¿Quién va ganando en Ohio? Resultados de las elecciones de medio mandato 2026

Ohio celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio mandato de 2026, con contiendas clave por un escaño en el Senado de Estados Unidos, la gobernación y la Fiscalía General. La Secretaría de Estado de Ohio ofrece resultados no oficiales durante la jornada electoral, mientras los datos definitivos se publicarán después del escrutinio y la certificación.

Contienda Cadidatos Resultados disponibles Senado de Estados Unidos Sherrod Brown (D), Jon Husted (R) y William Redpath (I) Brown: 48,2 % (1.816.145 votos); Husted: 47,0 % (1.772.302); Redpath: 2,8 % (106.525). Gobernador y vicegobernador de Ohio Amy Acton y David Pepper (D); Vivek Ramaswamy y Robert A. McColley (R) Pendiente de actualización Fiscal general de Ohio Keith Faber (R) y John J. Kulewicz (D) Pendiente de actualización

D: Partido Demócrata; R: Partido Republicano; I: Independiente.

Corte del Senado: captura de NBC News: 79,4 % de los votos esperados contabilizados; 3.769.540 votos registrados. NBC News señala que la contienda se inclina hacia Sherrod Brown, pero todavía es demasiado pronto para declarar un ganador.

¿A qué hora cierran las urnas en Ohio?

Los centros de votación de Ohio abren sus puertas a las 6:30 am y cierran a las 7:30 pm de este martes 3 de noviembre, de acuerdo con el calendario electoral publicado por la Secretaría de Estado. Este horario corresponde a la hora del este de Estados Unidos (ET), que durante esta jornada coincide con la hora de Perú. Por tanto, los votantes podrán acudir a las urnas hasta las 7:30 pm (hora peruana).

Asimismo, las autoridades electorales establecen que quienes se encuentren en la fila cuando llegue la hora de cierre tienen derecho a emitir su voto. Una vez concluida la votación, las juntas electorales de los condados comienzan a procesar y transmitir los resultados para su publicación en la plataforma estatal.

¿Dónde consultar los resultados de Ohio EN VIVO?

Los resultados de las elecciones de medio mandato 2026 en Ohio se pueden consultar a través de Ohio Decides, la plataforma de información electoral de la Secretaría de Estado. Este portal permite revisar las contiendas, los votos registrados para cada candidatura y los reportes que envían las juntas electorales de los distintos condados.

Otra alternativa es consultar la página oficial de Secretaría de Estado de Ohio, que habilitó archivos descargables con los resultados extraoficiales de la elección general del 3 de noviembre ante la interrupción temporal de sus servicios digitales. También puedes acudir a las páginas de las juntas electorales de cada condado para revisar los resultados locales y por distrito. Es importante distinguir estas cifras preliminares de los resultados certificados, que se publicarán una vez concluido el escrutinio oficial.