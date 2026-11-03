Los ciudadanos de Texas acuden este martes 3 de noviembre a las urnas para participar en las elecciones de medio mandato 2026, una jornada electoral que definirá importantes cargos políticos en Estados Unidos. En esta cobertura EN VIVO podrás conocer quién va ganando en Texas, cuáles son los resultados de las principales contiendas y cómo avanza el conteo oficial de votos, de acuerdo con la información publicada por las autoridades electorales del estado.

La atención estará puesta en las disputas por los escaños del Congreso, el Senado y los principales cargos estatales, entre ellos la gobernación de Texas. Los resultados permitirán conocer el respaldo que reciben los candidatos de los partidos Republicano y Demócrata, así como el comportamiento electoral de los votantes en uno de los estados más importantes del país. Las cifras se actualizarán conforme los condados comiencen a transmitir sus reportes a la plataforma oficial de resultados.

Antes de conocer quiénes obtendrán la victoria, es importante tener en cuenta cómo funciona el sistema electoral texano. De acuerdo con el Código Electoral de Texas, para ganar una elección por pluralidad un candidato necesita conseguir más votos que cualquiera de sus contrincantes; no es obligatorio superar el 50 % de los sufragios. Por tanto, las elecciones generales del 3 de noviembre no contemplan una segunda vuelta automática si ningún aspirante alcanza la mayoría absoluta. No obstante, pueden existir elecciones de desempate o de segunda vuelta en determinados procesos que requieren mayoría. Para las elecciones de entidades políticas locales que deban celebrar una segunda vuelta como consecuencia de los comicios del 3 de noviembre, el calendario oficial establece el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Quién va ganando en Texas? Resultados de las elecciones de medio mandato 2026

Texas concentra la atención en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos por sus disputas al Senado y a los principales cargos estatales. Este martes 3 de noviembre, los votantes eligen a un senador federal, gobernador, vicegobernador y fiscal general, entre otros funcionarios. La cobertura seguirá la actualización de los resultados durante el escrutinio.

Contienda Candidatos Resultados disponibles Senado de Estados Unidos James Talarico (Demócrata), Ken Paxton (Republicano) y Ted Brown (Libertario) James Talarico: 1.437.703 votos (59,7 %). Ken Paxton: 934.512 (38,8 %). Ted Brown: 36.882 (1,5 %). Gobernador de Texas Greg Abbott (Republicano), Gina Hinojosa (Demócrata) y Pat Dixon (Libertario) Pendiente de actualización Vicegobernador de Texas Dan Patrick (Republicano), Vikki Goodwin (Demócrata), Anthony Cristo (Libertario) y Kevin McCormick (Partido Verde) Pendiente de actualización Fiscal general de Texas Mayes Middleton (Republicano), Nathan Johnson (Demócrata) y Tom Oxford (Libertario) Pendiente de actualización

Corte de resultados del Senado: 2.409.097 votos contabilizados, equivalentes al 23,1 % de los votos esperados, según la captura compartida. Las cifras son provisionales y pueden cambiar a medida que se incorporen nuevos reportes.

¿A qué hora cierran las urnas en Texas?

De acuerdo con el calendario electoral de la Secretaría de Estado de Texas y el artículo 41.031 del Código Electoral estatal, los centros de votación permanecen abiertos desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm del martes 3 de noviembre. Este horario se aplica en los respectivos horarios locales de los centros electorales.

Es importante considerar que Texas cuenta con dos zonas horarias. En la mayor parte del estado, las urnas cierran a las 7:00 pm (hora central, CT), equivalente a las 8:00 pm en Perú. En los condados de El Paso y Hudspeth, que utilizan el horario de la montaña (MT), el cierre se produce a las 7:00 pm de esa zona, es decir, a las 9:00 pm en Perú. Asimismo, las personas que se encuentren dentro del centro de votación o esperando para ingresar cuando llegue la hora de cierre tienen derecho a emitir su sufragio.

¿Dónde consultar los resultados de Texas EN VIVO?

La principal fuente para seguir el conteo de las elecciones de medio mandato 2026 en Texas es el portal de resultados de la Secretaría de Estado, que reúne los reportes correspondientes a las contiendas estatales y federales. En esta plataforma se puede revisar el número de votos registrados para cada candidato y el porcentaje de centros de votación que han enviado sus resultados.

Para consultar los resultados de las elecciones locales y las contiendas correspondientes a cada jurisdicción, también es recomendable acudir a las páginas oficiales de las autoridades electorales de los respectivos condados. De esta manera, los ciudadanos podrán contrastar los reportes y seguir la evolución del escrutinio mediante información procedente de las entidades responsables del proceso electoral. La Secretaría de Estado también ofrece información general para los votantes.