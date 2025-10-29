Las Elecciones en Nueva York están muy cerca de llegar a su fin y dos candidatos son los que vienen peleando el primer lugar: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. El primero en mención es el que ha sacado una importante ventaja que conoceremos a continuación, una cara nueva en la política neoyorkina y estadounidense, generando un alto impacto entre los ciudadanos locales. Aquí te cuento quién va ganando en las encuestas previo a las votaciones de la próxima semana .

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS),- Mira el debate decisivo entre Cuomo, Mamdani y Sliwa este 22 de octubre. Detalles de la transmisión, encuestas y horarios en nuestra cobertura especial. Foto de Angelina Katsanis para AFP y Pool / Angelina Katsanis

¿Quién va ganando la alcaldía de Nueva York? Mamdani vs. Cuomo

Zohran Mamdani va ganando las encuestas con un 43% de intención de voto sobre Andrew Cuomo que cuenta con el 28% y más atrás está Curtis Sliwa con el 19%. El legislador izquierdista es el amplio favorito para quedarse con la alcaldía de Nueva York, una cara completamente nueva en la política estadounidense y que ha generado un alto impacto entre los habitantes neoyorkinos.

¿Cuándo serán las Elecciones en Nueva York este mes de noviembre 2025?

La votación anticipada en Nueva York inició el pasado sábado 25 de octubre y finalizará con la jornada electoral del 4 de noviembre.

¿Quién es el favorito a ganar la alcaldía de Nueva York?

El izquierdista Zohran Mamdani, que hasta hace 6 meses era un legislador local completamente desconocido, ha tenido un fuerte impacto en la política de Nueva York y está muy cerca de convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Mamdani es el favorito en las encuestas por sobre Andrew Cuomo, habiéndole ganado en la elecciones primarias del Partido Demócrata en junio.

Hablando sobre los orígenes de Mamdani, tiene 34 años de edad, nació en Uganda y su familia es de origen indio, pero han vivido en Estados Unidos desde que Zohran Mamdani tiene 7 años de edad, convirtiéndose en ciudadano estadounidense en el año 2018.

El candidato demócrata a la alcaldía, Andrew Cuomo (izq.), estrecha la mano de Zohran Mamdani (centro). (Foto: AFP)

Mamdani pasó a ser consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y ayudaba a propietarios con dificultades financieras a evitar perder sus hogares. En 2018 fue elegido legislador de Queens, un crisol de comunidades en su mayoría de migrantes, y representó al área en la Asamblea Estatal de Nueva York.

¿Cuáles son las propuestas de Zohran Mamdani si gana las elecciones en Nueva York?

Entre lo que más destaca de su campaña está el objetivo de hacer la ciudad asequible para los menos favorecidos, la mayoría de sus aproximadamente 8,5 millones de residentes. Prometió más control de rentas, guarderías, autobuses gratuitos y tiendas de barrio gestionadas por la ciudad.

Pero no todo es a facvor de Mamdani y es que el propio Presidente Donald Trump se ha mostrado en contra de él. Donald Trump lo llama “pequeño comunista”. Pero, al igual que el mandatario republicano, también es un “outsider” en un viejo mundo político que el electorado ya no quiere, según Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern