La segunda vuelta de las elecciones de Chile 2025 genera mucho interés. Es por eso que en esta nota te voy a informar quién va ganando en los comicios que se están llevando a cabo este domingo 14 de diciembre. Recordemos que la disputa por la presidencia del mencionado país sudamericano es entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Si vives en EE.UU. y te estás preguntando si es que te encuentras habilitado(a) para votar en las Elecciones de Chile 2025, te comento que solo lo estás si es que actualizaste tu domicilio electoral ante el Servel (Servicio Electoral de Chile) antes del 28 de junio. Si no lo hiciste, es imposible que puedas participar en este proceso democrático. ¡Ojo con eso!

Habiéndote recalcado lo anterior, te comento que esta segunda vuelta definirá al próximo presidente de Chile entre dos candidatos de posturas extremas: la izquierdista Jeannette Jara (Unidad por Chile), quien obtuvo la mayoría en la primera vuelta, y el ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano).

En el último debate que protagonizaron, José Antonio Kast estuvo nervioso. Cometió errores en cifras y conceptos, mientras que Jeannette Jara se mostró aplomada y precisa en sus argumentos. (Foto: RAUL BRAVO / AFP) / RAUL BRAVO

Ambos candidatos avanzaron al balotaje tras no superar el umbral necesario para ganar en la primera vuelta, con Jara obteniendo un 26,58 % de los votos y Kast un 24,32 %. A continuación te indicaré quién va ganando en esta segunda vuelta.

José Antonio Kast y Jeannette Jara: ¿Quién va ganando en las elecciones de Chile 2025?

Las encuestas divulgadas antes del comienzo de la veda electoral del 30 de noviembre mostraron un escenario favorable para José Antonio Kast, quien apareció con una ventaja considerable sobre Jeannette Jara. El candidato republicano ha logrado consolidar el respaldo de los sectores opositores al actual Gobierno, capitalizando el descontento con la administración de Boric y presentándose como la opción de cambio más contundente.

Por otro lado, Jara ha concentrado su campaña en captar el apoyo de los votantes de Franco Parisi, representante del Partido de la Gente, quien quedó fuera de la contienda en la primera vuelta. Sin embargo, esa formación política ha decidido llamar institucionalmente al voto nulo, complicando el panorama para la postulante de izquierda en su intento de acortar la distancia con su rival. Con este escenario de alta tensión e incertidumbre, en definitiva Chile se prepara para una elección que podría redefinir su rumbo político en los próximos años.