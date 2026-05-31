La ciudadanía sigue con enorme expectativa la antesala de las Elecciones Presidenciales en Colombia de 2026, un proceso crucial que definirá al sucesor de Gustavo Petro este domingo 31 de mayo entre tres candidatos que lideran las encuestas actuales (con dos de ellos con mayores probabilidades de pasar a una eventual segunda vuelta). El panorama electoral presenta una polarización histórica entre la continuidad del proyecto de izquierda, una propuesta de derecha radical ajena a los partidos tradicionales y el ala conservadora más dura del uribismo.

El senador Iván Cepeda, filósofo y defensor de los derechos humanos, encabeza las intenciones de voto bajo la promesa de consolidar las reformas progresistas en el país sudamericano. Cepeda Castro, considerado un actor clave en el histórico acuerdo de paz de 2016 y en el diseño de las políticas de pacificación actuales, cuenta con un fuerte respaldo entre los sectores populares y las bases de izquierda. Sin embargo, su candidatura enfrenta duras críticas de la oposición, que lo señala por sus antiguos vínculos con las guerrillas desmovilizadas y su confrontación directa con el exmandatario Álvaro Uribe.

En la acera opuesta destaca el polémico abogado millonario Abelardo de la Espriella, autodenominado “El Tigre”, quien irrumpe en la contienda presidencial como un outsider de la política tradicional. Con un discurso de mano dura muy alineado al estilo de figuras internacionales como Donald Trump y Nayib Bukele, el empresario propone combatir los carteles del narcotráfico mediante mega-cárceles y alianzas militares estratégicas. De la Espriella Otero capta la atención del electorado conservador y de los sectores empresariales que rechazan las políticas económicas del actual gobierno izquierdista, moderando recientemente su retórica confrontativa para atraer al voto indeciso.

La terna de favoritos la completa la senadora Paloma Valencia, perteneciente a una influyente dinastía política y quien aspira a convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la nación. Valencia Laserna fundamenta su campaña en la doctrina de la “seguridad total”, buscando revertir los procesos de negociación con grupos armados e implementar una estricta militarización del territorio. Su postura favorable al desarrollo energético convencional y sus fuertes críticas hacia la agenda de género consolidan el voto del uribismo más tradicional y ortodoxo.

Iván Cepeda vs. Abelardo de la Espriella: ¿Quién ganó en las elecciones en Colombia 2026?

Iván Cepeda (Paco Histórico) Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) -- --