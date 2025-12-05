Cuando hablamos de temporada de impuestos en Estados Unidos, mucha gente siente que es un proceso complejo y desgastante. Pero también es cierto que, si uno se toma el tiempo de revisar bien lo que ofrece el Servicio de Impuestos Internos (IRS), puede encontrar beneficios que realmente marcan la diferencia. Y este año fiscal 2025 viene con una noticia importante: los reembolsos serán más altos que nunca, especialmente para quienes califican para el Earned Income Tax Credit (EITC).

Sé que a muchos les preocupa perder oportunidades por simple desconocimiento. El EITC es uno de esos programas que vale la pena entender, porque no solo reduce el impuesto que uno debe, sino que puede generar un reembolso significativo, aun cuando la obligación fiscal sea cero. Y en esta ocasión, el reembolso máximo para familias que cumplen los requisitos llega hasta los US$8,046.

¿QUÉ ES EL EITC Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

El Earned Income Tax Credit es un crédito reembolsable creado para apoyar a trabajadores con ingresos bajos o moderados. Su propósito es incentivar el empleo formal y ayudar a equilibrar un poco los gastos familiares. Lo bueno es que, si calificas, este crédito puede incrementar de forma considerable lo que recibes en tu declaración de impuestos.

¿QUIÉNES PUEDEN OBTENER EL REEMBOLSO MÁXIMO DE US$8,046?

El monto total no es igual para todos. El beneficio máximo de US$8,046 aplica únicamente para contribuyentes que:

Tienen tres o más hijos calificativos.

Cumplen con los límites de ingresos establecidos por el IRS.

Presentan su declaración correctamente, sin usar el estatus de “casados declarando por separado”.

Para 2025, estos son los límites de ingresos:

Hasta US$68,675 si presentas una declaración conjunta.

Hasta US$61,555 si presentas como soltero o cabeza de familia.

REQUISITOS BÁSICOS PARA CALIFICAR AL EITC

Aunque el monto máximo suena atractivo, el IRS exige varios puntos que debes cumplir:

Tener ingresos ganados: sueldos, salarios, propinas o ingresos por trabajo por cuenta propia. Contar con un Número de Seguro Social válido. Haber vivido en Estados Unidos más de medio año. Si presentas en pareja, ambos deben cumplir con los requisitos y no pueden declarar por separado. Tener ingresos por inversiones inferiores a US$11,950 durante 2025.

¿CUÁNTO SE PUEDE RECIBIR SI TIENES UNO O DOS HIJOS?

No todos alcanzan los US$8,046, pero el EITC sigue siendo un alivio importante. Para 2025, los montos máximos aproximados son:

Un hijo calificativo: US$4,328

Dos hijos calificativos: US$7,152

Sin hijos calificativos: US$649

Estos valores pueden variar ligeramente según tu ingreso exacto, así que siempre conviene revisar las tablas oficiales del IRS.

¿CÓMO SABER SI TUS HIJOS CALIFICAN?

Aquí es donde muchas personas se confunden, así que vale la pena mencionarlo. Para el IRS, un niño calificativo debe cumplir criterios de:

Relación (hijo, hijastro, nieto, hermano o similar).

Residencia (vivir contigo más de seis meses).

Edad (menor de 19, o menor de 24 si es estudiante de tiempo completo).

Declaración (no puede presentar su propia declaración para recibir el crédito por su cuenta).

¿CÓMO SOLICITAR EL EITC PASO A PASO?

El IRS exige presentar una declaración federal aun si tus ingresos están por debajo del mínimo obligatorio. Esto es clave, porque sin declaración no existe forma de recibir el crédito.

Los pasos son:

Presentar el Formulario 1040 o 1040-SR. Adjuntar el Schedule EIC si vas a reclamar niños calificativos. Revisar los límites de ingresos en las tablas del IRS antes de enviar todo. Verificar que tu número de Seguro Social y el de tus hijos esté correcto.

Aunque parezca un proceso extenso, la mayoría de herramientas de preparación de impuestos ayudan a completar los formularios sin complicaciones.

