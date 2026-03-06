Cuando llega la temporada de impuestos en Estados Unidos, en muchos hogares de Nueva York se repite la misma escena: papeles regados sobre la mesa del comedor, mensajes en el chat de WhatsApp de la familia preguntando qué formulario va en cada casilla, y la preocupación de no cometer errores que puedan costar dinero o retrasar el reembolso. Entre la renta que no deja de subir en barrios como Corona, Jackson Heights o Washington Heights, el metro, la comida, el daycare de los niños y hasta las remesas que se mandan a los países de origen, cada dólar cuenta. Por eso, cualquier ayuda para completar la declaración ante el IRS sin pagar de más por un preparador privado puede marcar una diferencia real en el bolsillo de miles de familias trabajadoras que viven en los cinco condados, pero sobre todo en Queens, uno de los condados más diversos del país.

Por eso, cada año surgen iniciativas comunitarias que buscan facilitar este proceso. En esta ocasión, una nueva campaña acaba de anunciarse en el distrito de Queens, donde autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro están ofreciendo un servicio gratuito de preparación y presentación de impuestos para los residentes que lo necesiten, incluyendo hispanos que hablan principalmente español o que se sienten más cómodos recibiendo la explicación en su idioma.

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS EN QUEENS

La representante federal Grace Meng informó que su oficina ofrecerá servicios gratuitos de preparación y presentación de impuestos en colaboración con la organización comunitaria Urban Upbound, conocida por su trabajo con comunidades de bajos y medianos ingresos en Nueva York.

El servicio está pensado para ayudar a los residentes del distrito a completar su declaración sin costo, especialmente a quienes encuentran difícil pagar un preparador profesional o navegar por el proceso por su cuenta, algo muy común entre recién llegados, trabajadores por horas, delivery workers y personas que trabajan en cash.

Las citas se realizan en la oficina distrital ubicada en 118-35 Queens Blvd, Forest Hills.

Las sesiones están disponibles todos los martes hasta abril, justo en el período clave de la temporada de impuestos en Estados Unidos, cuando muchas personas están corriendo contra el reloj para cumplir con la fecha límite federal.

El pago de impuestos es un fuerte dolor de cabeza para los contribuyentes (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CITAS?

Los turnos se programan en bloques de una hora y son atendidos por preparadores de impuestos certificados de Urban Upbound, quienes ayudan a revisar los documentos, completar formularios y enviar la declaración de manera segura.

Para solicitar una cita, los residentes pueden hacerlo por teléfono: 718-784-0877

El servicio está dirigido principalmente a constituyentes del distrito de Meng, es decir, personas que viven en el área que representa la congresista, aunque se recomienda llamar y confirmar disponibilidad si vives en otra parte de Queens o en otro condado de la ciudad.

IDIOMAS DISPONIBLES PARA LA ASISTENCIA

Uno de los aspectos que más se ha destacado del programa es la accesibilidad lingüística. La preparación de impuestos estará disponible en varios idiomas, lo que facilita el proceso para comunidades diversas que viven en Queens, donde conviven familias de América Latina, Asia, el Caribe y otras regiones.

Idiomas confirmados:

Inglés

Español

Chino

Indonesio

Tagalo

Además, los organizadores indicaron que otros idiomas podrían ofrecerse bajo solicitud, dependiendo de la disponibilidad. Para muchas familias hispanas que se sienten más seguras hablando en español que en inglés, esto significa poder hacer preguntas con calma y entender cada paso antes de firmar su declaración.

¿POR QUÉ ESTE SERVICIO PUEDE SER CLAVE PARA MUCHAS FAMILIAS?

Durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, miles de personas pierden beneficios o créditos fiscales simplemente por no completar correctamente su declaración o por miedo a equivocarse. Programas como este buscan evitar justamente eso.

Según explicó la congresista Grace Meng, la intención es que las familias puedan ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y acceder a créditos fiscales que muchas veces pasan desapercibidos, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o créditos por hijos, que son especialmente importantes para hogares con menores.

“Me entusiasma ofrecer estos importantes servicios y animo a los electores que necesiten ayuda a aprovechar este servicio gratuito de preparación y presentación de impuestos”, señaló la legisladora al anunciar la iniciativa.

También agradeció la colaboración del New York City Department of Consumer and Worker Protection y de Urban Upbound por ayudar a poner este recurso a disposición de la comunidad, en una ciudad donde los costos de servicios privados pueden ser prohibitivos para muchas familias inmigrantes.

DOCUMENTOS QUE SUELEN SOLICITARSE

Aunque el servicio es gratuito, siempre es recomendable llegar con los documentos básicos para evitar retrasos. Eso hace que el tiempo de la cita se aproveche mejor y que el preparador pueda concentrarse en revisar si calificas para ciertos créditos o deducciones.

Identificación con foto

Número de Seguro Social o ITIN

Formularios W-2 o 1099 (según el tipo de trabajo)

Información de dependientes (hijos u otras personas a tu cargo)

Datos de cuentas bancarias para depósito directo del reembolso

Declaración de impuestos del año anterior (si está disponible)

Tener todo preparado ayuda a que el proceso sea más rápido y a que los preparadores puedan revisar posibles créditos o deducciones que a veces se pasan por alto cuando la persona intenta hacer la declaración sola desde una app o una computadora de la biblioteca.

El IRS recibe millones de declaraciones de impuestos todos los años (Foto: AP)

