Si pensabas jubilarte este 2026, antes debes verificar si podrás percibir todos tus beneficios completos, ya que la Administración del Seguro Social (SSA) advirtió que varios contribuyentes cobrarán menos este año, por lo que deben esperar hasta 2027. La razón es porque la edad plena se incrementó tras una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. A continuación, te detallamos quiénes serán los perjudicados.

Vale recordar que puedes comenzar a recibir tus beneficios por jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años, aunque tendrás derecho a los beneficios completos solamente cuando cumplas la edad plena de jubilación. Por lo tanto, si lo aplazas hasta los 70 años, la cantidad aumentará.

En resumen, si comienzas a recibir beneficios temprano, tus beneficios se reducirán un pequeño porcentaje por cada mes antes de tu plena edad de jubilación.

Los beneficios del Seguro Social de Estados Unidos no serán entregados completos a ciertos beneficiarios (Foto: Freepik / SSA)

¿QUIÉNES COBRARÁN MENOS DEL SEGURO SOCIAL SI SE JUBILAN EN 2026?

Los beneficiarios del Seguro Social que se jubilan a los 62 años. Ellos al no haber llegado a la edad plena de jubilación percibirán un monto inferior hasta cumplir ese período.

Si naciste en 1960 o en años posteriores, la edad plena sería de 67 años, por lo que deberías esperar hasta 2027 si quieres recibir tus beneficios de forma completa.

Hay un grupo de beneficiarios del Seguro Social que se queda sin pago en noviembre de 2025 (Foto: Freepik)

¿QUÉ MONTO RECIBIRÉ SEGÚN LA EDAD QUE ME RETIRE?

Para saber cuánto se reducirá tu beneficio si comienzas a recibirlo desde los 62 años hasta tu plena edad de jubilación, presta atención a los siguientes datos que publicó el SSA, de acuerdo con el año de nacimiento. Vale precisar que este se basa en un cálculo estimado de un beneficio mensual de US$1,000 a la plena edad de jubilación.

LOS NACIDOS ENTRE 1943 Y 1954

Plena edad de jubilación: 66 años

66 años Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 48

48 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$750

US$750 El beneficio de jubilación será reducido por: 25%

LOS NACIDOS EN 1955

Plena edad de jubilación: 66 años y 2 meses

66 años y 2 meses Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 50

50 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$741

US$741 El beneficio de jubilación será reducido por: 25.83%

LOS NACIDOS EN 1956

Plena edad de jubilación: 66 años y 4 meses

66 años y 4 meses Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 52

52 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$733

US$733 El beneficio de jubilación será reducido por: 26.67%

LOS NACIDOS EN 1957

Plena edad de jubilación: 66 años y 6 meses

66 años y 6 meses Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 54

54 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$725

US$725 El beneficio de jubilación será reducido por: 27.50%

LOS NACIDOS EN 1958

Plena edad de jubilación: 66 años y 8 meses

66 años y 8 meses Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 56

56 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$716

US$716 El beneficio de jubilación será reducido por: 28.33%

LOS NACIDOS EN 1959

Plena edad de jubilación: 66 años y 10 meses

66 años y 10 meses Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 58

58 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$708

US$708 El beneficio de jubilación será reducido por: 29.17%

LOS NACIDOS EN 1960 O DESPUÉS

Plena edad de jubilación: 67 años

67 años Meses entre los de 62 y la plena edad de jubilación: 60

60 Un beneficio de jubilación por US$1000 será reducido a: US$700

US$700 El beneficio de jubilación será reducido por: 30%

DATOS PARA TENER EN CUENTA

Si naciste el 1 de enero, debes referirte al año anterior, algo así como si tu cumpleaños fuera en diciembre del año anterior.

Si naciste el 1 del mes, tu beneficio (y tu plena edad de jubilación) se calcula como si tu cumpleaños fuera el mes anterior.

Debes tener por lo menos 62 años el mes completo para recibir beneficios.

Por tal motivo, antes de tomar una decisión ten en cuenta los pro y contras de recibir tu beneficio antes de tu plena edad de jubilación. Una ventaja es que recibes beneficios por un período de tiempo más largo, mientras que la desventaja es que tu beneficio se reducirá.

Aunque la situación de cada persona es diferente, recuerda que si aplazas tus beneficios hasta después de la plena edad de jubilación, serás elegible para créditos por jubilación aplazada que aumentarían tu beneficio mensual.

Ten en cuenta que “si decides aplazar el recibir tus beneficios hasta después de cumplir los 65 años, aún debes inscribirse para la cobertura de Medicare tres meses antes de cumplir los 65 años. Si aplazas el inscribirse, es posible que tu seguro médico de Medicare y su cobertura de medicamentos recetados te cuesten más dinero”, se lee en el sitio web del SSA.

