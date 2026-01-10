Solicitar una visa para viajar a Estados Unidos acaba de volverse más exigente para miles de personas en distintas partes del mundo. En medio de un esfuerzo por reforzar el control migratorio y reducir el número de visitantes que permanecen más tiempo del autorizado, la administración Trump amplió una política que ya venía aplicándose de forma limitada. Se trata de una fianza reembolsable que algunos solicitantes deberán pagar como condición adicional durante el proceso consular. La medida no implica una aprobación ni reemplaza los requisitos habituales, pero sí introduce una barrera económica relevante que puede cambiar por completo la planificación de un viaje por turismo o negocios. A continuación, la lista de 38 países obligados a pagar una fianza para la visa de EE.UU.

Según información oficial, esta política de fianzas fue implementada inicialmente como un programa piloto durante la administración Trump y, con el tiempo, se fue ampliando. Ahora, un nuevo mapa muestra que el alcance del programa creció de forma significativa, pasando de 13 a 38 países. La expansión más reciente entra en vigor el 21 de enero de 2026, cuando se sumaron 25 países adicionales, casi triplicando el número original de naciones afectadas. Newsweek contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios sobre esta actualización.

EE.UU. sostiene que la medida busca reducir las estadías irregulares y reforzar el control fronterizo. | Crédito: Freepik

La fianza aplica exclusivamente a solicitantes de visas temporales B1/B2, es decir, aquellas destinadas a viajes de negocios o turismo. El monto no es fijo: puede ser de $5,000, $10,000 o hasta $15,000, y se determina durante la entrevista consular, caso por caso. El pago debe realizarse únicamente a través de la plataforma oficial del Tesoro de EE.UU., Pay.gov, y solo después de que un funcionario consular lo indique expresamente.

Es importante aclarar que pagar la fianza no garantiza la aprobación de la visa. Si la solicitud es rechazada, el dinero se devuelve. En caso de que la visa sea aprobada, la fianza se reembolsa una vez que el viajero demuestra que salió de EE.UU. dentro del plazo autorizado. De no cumplirse las condiciones, el solicitante puede perder el monto depositado y enfrentar problemas migratorios futuros.

Además del pago, los solicitantes deben cumplir con otros requisitos estrictos: entrevistas presenciales, entrega de varios años de historial en redes sociales, y documentación detallada sobre viajes previos y residencia. Quienes obtengan la visa bajo este programa también deberán ingresar y salir únicamente por aeropuertos específicos, entre ellos Boston Logan, JFK en Nueva York y Washington Dulles, según indicó el Departamento de Estado.

EE.UU. evaluará de forma periódica el impacto de estas fianzas y podría ajustar la lista de países afectados. | Crédito: Uladzimir Zuyeu / iStock / Uladzimir Zuyeu

Los 38 países incluidos en la política de fianzas

La lista completa abarca naciones de África, América Latina y Asia. Actualmente, los países son:

Algeria, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cabo Verde, Central African Republic, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kirguistán, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.

Las fechas de implementación pueden variar según el país, con aplicaciones que comenzaron en agosto de 2025 y otras que se activan en enero de 2026, de acuerdo con los avisos oficiales del gobierno estadounidense.

El propio Departamento de Estado advierte que esta política es abierta y sin una fecha de finalización definida. Las autoridades evaluarán periódicamente su efectividad, basándose en datos de permanencia irregular y en el feedback de funcionarios consulares. Si las tasas de sobreestadía mejoran —o si cambian las relaciones diplomáticas— la lista y las condiciones podrían modificarse.

Por ello, las personas que planean solicitar una visa B1/B2 y que sean ciudadanas de alguno de estos países deben consultar directamente el sitio oficial del Departamento de Estado de EE.UU., seguir únicamente los canales gubernamentales para pagos y formularios, y mantenerse atentas a posibles actualizaciones en los requisitos.

