La confirmación de que alrededor de 13.000 inmigrantes perderán sus licencias de conducir comerciales en California ha encendido las alarmas en buena parte de la comunidad latina que vive y trabaja en Estados Unidos, especialmente en la Costa Oeste. No estamos hablando solo de un documento de plástico: para muchos choferes que recorren a diario la I-5, la 99 o la 101, esa CDL es la clave para seguir pagando la renta, mandar dinero a sus familias en México, Centroamérica o Sudamérica y mantener a sus hijos estudiando en escuelas públicas locales. En ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, Fresno, Bakersfield o el Inland Empire, es común ver a camioneros hispanos saliendo de los puertos, de los centros de distribución o de los campos agrícolas; ahora, una decisión que viene desde el gobierno federal deja a miles de ellos en el limbo, a pesar de que en muchos casos tenían permiso de trabajo y presencia legal en el país cuando obtuvieron su licencia.

Si uno observa el panorama con calma, lo que está ocurriendo no es solo un trámite administrativo más. La medida surge de un conflicto entre autoridades estatales y federales sobre cómo se emitieron ciertas licencias comerciales a conductores que no son residentes permanentes. Y aunque muchos de ellos tenían autorización de trabajo legal en Estados Unidos, hoy se encuentran en una situación incierta, preguntándose si van a poder seguir manejando camiones por las carreteras de California o si tendrán que buscar otro tipo de empleo para sostener a sus familias.

¿QUÉ PASÓ CON LAS 13,000 LICENCIAS EN CALIFORNIA?

El problema comenzó cuando el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) confirmó que canceló aproximadamente 13,000 licencias de conducir comerciales para conductores no domiciliados. La decisión se tomó después de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas (FMCSA) determinara que estas licencias se emitieron sin cumplir completamente con los requisitos federales de elegibilidad.

En términos simples, el gobierno federal consideró que algunas licencias se otorgaron con fechas de vencimiento que superaban el tiempo legal que los conductores podían permanecer en el país.

Esto llevó a una orden federal que obligó al estado a cancelar esas licencias, sin importar que muchos de esos choferes ya llevaran años trabajando en rutas internas dentro de California o en viajes interestatales hacia estados como Nevada, Arizona, Oregon o Washington.

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES AFECTADOS?

No se trata de personas sin estatus migratorio en absoluto. De hecho, muchos de los conductores tenían presencia legal en Estados Unidos cuando obtuvieron sus licencias y se sometieron a los exámenes requeridos.

Los grupos más afectados incluyen:

Conductores con visas de trabajo

Personas con estatus de refugiado

Solicitantes de asilo

Trabajadores con autorización laboral federal

Todos ellos habían obtenido una CDL (Commercial Driver’s License), el permiso necesario para manejar camiones comerciales en Estados Unidos, incluidos los tráileres que se ven a diario en los puertos de Long Beach y Los Ángeles o en los centros de carga del Valle Central.

Según el propio DMV, cuando se emitieron las licencias los conductores tenían autorización para trabajar y estaban legalmente en el país, algo que para muchos hispanos forma parte del esfuerzo por “hacer las cosas bien” y mantenerse al día con los requisitos del gobierno.

¿QUÉ DIJO EL DMV DE CALIFORNIA?

El director del DMV, Steve Gordon, criticó la decisión federal y advirtió que podría tener consecuencias directas para la industria del transporte y la economía local.

En sus palabras, la actual administración federal está utilizando su política migratoria para sacar de la fuerza laboral a conductores comerciales calificados que cumplen con normas de idioma y seguridad.

Además, el estado intentó detener la medida. El caso llegó incluso al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de DC, donde California buscó una suspensión de emergencia para poder corregir las licencias y volver a emitirlas a los conductores elegibles. Sin embargo, el tribunal bloqueó ese intento y dejó en firme la cancelación, al menos por ahora.

¿QUÉ DEBEN HACER AHORA LOS CONDUCTORES?

Los conductores que perdieron su licencia comercial todavía tienen una alternativa si quieren seguir conduciendo, aunque con limitaciones claras.

OPCIONES DISPONIBLES PARA LOS AFECTADOS:

Opción Qué significa Solicitar licencia Clase C Permite conducir autos y vehículos livianos Sin CDL no pueden trabajar como camioneros No podrán manejar camiones comerciales ni transporte pesado Deben hacer el trámite lo antes posible Para evitar quedarse completamente sin licencia

La licencia Clase C de California permite conducir vehículos particulares, pero no camiones comerciales ni transporte pesado. Para muchos choferes hispanos, esto puede significar aceptar trabajos de entrega en autos o camionetas pequeñas, mientras buscan asesoría legal o revisan si tienen opciones migratorias adicionales.

¿QUÉ PASARÁ CON OTRAS LICENCIAS SIMILARES?

No todos los conductores inmigrantes con licencias comerciales perderán su permiso de inmediato. El DMV explicó que muchas licencias CDL para conductores no domiciliados seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento actual.

Sin embargo, existe una limitación importante:

No podrán renovar la licencia

No podrán hacer cambios

Tampoco podrán solicitar reemplazos

Esto significa que, cuando expire la licencia actual, no será posible renovarla bajo las reglas actuales, lo que genera mucha incertidumbre entre quienes ya cuentan con una CDL pero dependen de ese documento para planear su futuro laboral en Estados Unidos.

