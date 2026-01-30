En Texas, donde cada milla de carretera parece contar una historia de esfuerzo, la comunidad inmigrante vuelve a estar en el centro de una polémica que toca de lleno la vida cotidiana. Desde Houston hasta El Paso, miles de conductores —en su mayoría latinos— se han visto sorprendidos por una medida del Departamento de Seguridad Pública (DPS) que, sin aviso previo, les dejó sin su licencia de conducir comercial. Muchos de ellos manejaban trailers, entregaban mercancías, alimentos o materiales de construcción, sosteniendo con su trabajo tanto a sus familias como a la economía del estado. En barrios con alta presencia mexicana, salvadoreña o hondureña, la noticia ha corrido como pólvora: “Nos quitaron la licencia de un día para otro”, cuentan varios camioneros a medios locales, preocupados por un futuro incierto en un estado donde conducir no es solo una necesidad, sino un modo de vida.

En las últimas semanas, los conductores y empresas que no salen de su asombro por una decisión que el DPS de Texas tomó casi en silencio. Sin cartas previas ni advertencias claras, miles de inmigrantes descubrieron que su licencia de conducir comercial ya no era válida… y muchos se enteraron en el peor momento posible.

UNA REVOCACIÓN MASIVA QUE TOMÓ A TODOS POR SORPRESA

De acuerdo con una investigación conjunta del San Antonio Express-News, desde noviembre el DPS ha revocado más de 6,400 licencias de conducir comerciales (CDL) que estaban en manos de inmigrantes con presencia legal en Estados Unidos. El dato no es menor: estamos hablando de solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de DACA, todos con autorización vigente para trabajar.

La decisión surgió tras auditorías del Departamento de Transporte de EE. UU., impulsadas por un accidente fatal de camión en el que participó un conductor no ciudadano. Desde entonces, Texas comenzó a aplicar una norma federal de emergencia —hoy cuestionada en tribunales— que prohíbe a inmigrantes considerados “no domiciliados” obtener o renovar una CDL.

¿QUIÉNES SON LOS INMIGRANTES AFECTADOS?

Entre los conductores impactados hay distintos perfiles, pero todos con algo en común: dependían de su licencia para sostener su hogar. Entre ellos se encuentran:

Solicitantes de asilo que llevan años trabajando legalmente mientras esperan una resolución migratoria.

Refugiados, incluidos intérpretes afganos que colaboraron con el Ejército estadounidense.

Beneficiarios de DACA, muchos de los cuales crecieron en Texas y hoy mantienen a su familia gracias al transporte.

Personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), principalmente de países centroamericanos.

Organizaciones del sector estiman que los inmigrantes representan entre el 8 % y el 10 % de la fuerza laboral de camioneros en Texas, una cifra vital en medio de la escasez nacional de conductores.

El estado de Texas sigue firme en sus políticas migratorias muy severas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

EL PROBLEMA NO FUE SOLO LA REVOCACIÓN, SINO LA FORMA

Lo que más cuestionan los afectados es la falta de notificación. La mayoría se enteró durante controles rutinarios: en cuestión de minutos pasaron de estar trabajando con normalidad a enfrentar multas, incautación de camiones e incluso la pérdida de su empleo. En comunidades hispanas del área metropolitana de Dallas y San Antonio, la historia se repite una y otra vez.

Abogados y defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que hubo violaciones al debido proceso, por lo que ya se presentó una demanda federal. Se espera una audiencia preliminar en las próximas semanas.

IMPACTO EN EMPRESAS Y EN LA ECONOMÍA DE TEXAS

Este no es un problema solo de los conductores. Las empresas de transporte y logística —desde las que mueven vegetales del Valle del Río Grande hasta aquellas que transportan materiales desde Houston— están sintiendo el golpe. Con menos camioneros disponibles, aumentan los costos de transporte y se complican las entregas, justo cuando muchos productos cruzan la frontera hacia California o el Medio Oeste.

Algunas compañías ya revisan credenciales internas o reasignan personal; otras analizan medidas similares ante políticas restrictivas que también están surgiendo en Florida y Alabama.

¿QUÉ OPCIONES TIENEN LOS CONDUCTORES AFECTADOS?

Mientras el caso sigue en tribunales, muchos inmigrantes buscan salidas urgentes. Plataformas como VisaHQ y organizaciones de asistencia legal en Dallas y Austin reciben consultas diarias de conductores y empleadores que buscan alternativas migratorias o asesoría para preservar su fuente de ingreso. No hay soluciones mágicas, pero la orientación legal oportuna puede marcar la diferencia entre seguir manejando o quedar fuera del mercado laboral.

Lo que está ocurriendo en Texas refleja cómo decisiones burocráticas pueden trastocar toda una industria y, sobre todo, la vida de quienes mantienen en pie gran parte del país con su trabajo. En los estacionamientos de truck stops y talleres mecánicos, se respira la incertidumbre. Saber qué pasará en los próximos meses no solo preocupa a los conductores, sino también a las familias que dependen de ellos y a una economía que, sin sus ruedas, simplemente no avanza.

Gregg Abbott, actual gobernador del estado de Texas, siempre ha manifestado su rechazo a la inmigración ilegal (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!