En Florida, manejar dejó de ser un trámite cotidiano para convertirse en un riesgo legal muy real para miles de inmigrantes que viven, trabajan y crían a sus hijos en lugares como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, y que dependen del auto para todo: llevar a los niños a la escuela, ir a la iglesia el domingo, llegar a tiempo al turno en la construcción, en los hoteles de Miami Beach o en los restaurantes latinos de la Calle Ocho o de Kissimmee. Desde que entró en vigor una ley estatal, hay personas que, aunque tengan una licencia válida en otro estado de Estados Unidos, pueden terminar enfrentando cargos penales simplemente por conducir dentro del territorio floridano, algo que toma por sorpresa a muchos recién llegados de otros sitios, donde sí les entregaron un documento para manejar.

Además, el tema no es solo legal, sino profundamente cotidiano: en muchos vecindarios hispanos de Florida —desde Hialeah y Sweetwater en el sur, hasta Kissimmee y zonas de Orlando donde abundan los supermercados latinos, las panaderías cubanas y las pupuserías salvadoreñas— el automóvil es prácticamente la única forma de moverse, y la mayoría de las familias organiza su vida en torno a quién tiene la llave del vehículo. Esta nueva realidad, donde una simple parada de tráfico puede terminar en un arresto o incluso en un problema migratorio, se está convirtiendo en tema recurrente de conversación en iglesias, ligas de fútbol los fines de semana y grupos de WhatsApp comunitarios, donde muchos comparten experiencias, miedos y recomendaciones para evitar “caer” por manejar con la licencia equivocada.

Ron DeSantis es el gobernador de Florida. Él, a lo largo de los últimos años, ha firmado una serie de leyes que contra los inmigrantes indocumentados (Foto: AFP)

LA LEY SB 1718: ¿QUÉ ES Y DESDE CUÁNDO RIGE?

El punto de partida es la ley SB 1718, una de las normas migratorias más estrictas impulsadas en Florida en los últimos años. Esta ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis y entró en vigor el 1 de julio de 2023.

Entre varios cambios, la SB 1718 establece que Florida no reconoce como válidas ciertas licencias de conducir emitidas por otros estados. En concreto, aquellas que fueron creadas exclusivamente para inmigrantes no autorizados, es decir, personas que no pueden demostrar presencia legal en Estados Unidos.

¿QUIÉNES QUEDAN DIRECTAMENTE AFECTADOS?

Aquí no hay mucho margen de interpretación. Los afectados son los inmigrantes sin estatus legal que solo cuentan con una licencia o permiso de manejo de otro estado diseñado específicamente para este grupo no legal de ciudadanos. Si una persona con ese tipo de licencia se muda a Florida o simplemente conduce dentro del estado, la ley considera que lo hace sin una licencia válida, aunque el documento sea legítimo en el estado que lo emitió.

¿QUIÉNES SÍ PUEDEN SEGUIR MANEJANDO SIN PROBLEMAS?

Es importante aclarar que Florida no anuló todas las licencias de otros estados. La ley es más específica de lo que muchos creen.

Pueden seguir conduciendo:

Inmigrantes con licencias de otros estados que no son exclusivas para indocumentados, como licencias estándar.

Personas con estatus migratorio regular —residencia permanente, TPS, visa válida, asilo pendiente— que tengan una licencia reconocida por Florida.

El foco está únicamente en las licencias creadas para quienes no tienen presencia legal en el país.

¿QUÉ OCURRE SI UN OFICIAL TE DETIENE?

Si durante una parada de tráfico presentas una de estas licencias catalogadas como inválidas bajo la SB 1718, para la policía es lo mismo que no tener licencia. El caso se procesa bajo el estatuto 322.03 de Florida, conocido como No Valid Driver’s License.

El oficial puede emitir una citación o proceder con un arresto, y en determinadas situaciones el vehículo puede ser retenido, dependiendo de la práctica de la agencia local.

LAS SANCIONES PENALES POSIBLES

Las consecuencias no son menores y van más allá de una simple multa:

Primera infracción: delito menor de segundo grado, con hasta 60 días de cárcel y una multa de hasta US$500, además de antecedentes penales.

Reincidencia: puede convertirse en delito menor de primer grado, con hasta 1 año de cárcel y multas de hasta US$1,000.

En casos repetidos, la ley contempla mínimos obligatorios de cárcel, que en algunos escenarios comienzan en 10 días.

EL IMPACTO MIGRATORIO DE UN ARRESTO

Más allá del castigo penal, hay un riesgo adicional que no se puede ignorar. En Florida, un arresto implica toma de huellas, y esas huellas pueden compartirse con bases de datos federales. Ahí entra ICE.

Para una persona sin estatus migratorio, una detención por manejar sin licencia puede terminar en detención migratoria, inicio de un proceso de deportación o en obstáculos serios para cualquier trámite migratorio futuro.

Conducir sin una licencia válida puede ser perjudicial para un inmigrante, pues estaría en riesgo incluso su permanencia en el país (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EVITAR PROBLEMAS MAYORES

Lo que suelen recomendar abogados de inmigración y defensa penal en Florida es claro:

Si tu licencia proviene de un estado que emite documentos solo para indocumentados, lo más seguro es no manejar en Florida.

Busca asesoría con un abogado de inmigración y, de ser posible, con un abogado penal que conozca cómo se aplica el estatuto 322.03.

Lleva siempre copia de cualquier documento migratorio válido que tengas, como TPS, parole o una solicitud de asilo en trámite.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!