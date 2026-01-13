Cuando se escucha que en la ciudad de Nueva York —esa misma donde la renta de un cuarto en el Bronx o en Queens puede comerse medio sueldo y donde muchos jóvenes latinos combinan dos trabajos para pagar el metro, la comida y mandar algo de dinero a la familia— habrá personas recibiendo US$1,200 al mes “gratis”, es normal que se enciendan las alarmas y las expectativas. En un contexto de inflación, alquileres por las nubes y una crisis de vivienda que golpea fuerte en vecindarios, cualquier programa de ingreso garantizado genera curiosidad, sobre todo entre quienes han sentido de cerca la inseguridad económica o incluso la amenaza de quedarse sin techo. Pero en este caso no estamos hablando de un nuevo cheque de estímulo para todo el país ni de un beneficio abierto a cualquier neoyorquino, sino de una iniciativa muy específica, dirigida a un grupo reducido de jóvenes que ya están dentro del sistema de refugios de la ciudad y que buscan, con apoyo, salir definitivamente de la calle.

Por eso vale la pena explicarlo con calma, casi como si lo conversáramos en la bodega de la esquina, en un break del trabajo o después de la misa del domingo: no es un programa masivo para toda la comunidad de Nueva York ni algo a lo que se pueda aplicar por internet llenando un formulario. Es un piloto local, con reglas claras, financiado por el Concejo Municipal de la ciudad y operado junto a una organización con años de experiencia trabajando con jóvenes sin hogar.

Algunas personas en Nueva York recibirán este ingreso, aunque su alcance es limitado (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL PROGRAMA CASH WITH CARE?

Cash With Care es un programa piloto de ingreso garantizado creado por el Ayuntamiento de Nueva York para apoyar a jóvenes que enfrentan la falta de vivienda o una inestabilidad habitacional severa. Forma parte del presupuesto de la ciudad para el año fiscal 2026 y está financiado con US$1.5 millones destinados a este fin.

Lo impulsa el Concejo Municipal de Nueva York en alianza con Covenant House New York (CHNY), una organización reconocida por su trabajo con jóvenes sin hogar en la ciudad.

Además de entregar dinero en efectivo, el piloto busca medir de manera rigurosa su impacto en vivienda, empleo, educación y bienestar general de los participantes.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$1,200 AL MES?

Los beneficiarios no son todos los neoyorquinos ni cualquier joven que viva en los cinco boroughs; el perfil es muy específico. El programa está pensado para una primera cohorte pequeña, casi “a prueba”, con seguimiento cercano.

Jóvenes de 18 a 24 años.

Que estén experimentando situación de calle o inestabilidad habitacional.

Que vivan en refugios o programas de vivienda transicional de Covenant House New York dentro de la ciudad.

Solo 60 participantes podrán ser parte de esta primera etapa del piloto.

En otras palabras, el requisito clave no es solo la edad, sino ya formar parte de los programas residenciales de CHNY en Nueva York, algo que muchos jóvenes llegan a conocer a través de trabajadores sociales, iglesias, escuelas públicas o incluso desde hospitales de la ciudad.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS PAGOS MENSUALES?

La idea central es dar un ingreso estable y flexible que permita a los jóvenes organizar mejor su vida diaria mientras reciben acompañamiento. El esquema económico está claramente definido desde el inicio.

US$1,200 en efectivo cada mes.

Durante nueve meses consecutivos.

Con un pago único adicional de US$5,000 que puede utilizarse en cualquier momento dentro de los primeros nueve meses del programa de 12 meses.

Con ese dinero se espera que los participantes puedan cubrir renta o parte de ella, transporte (por ejemplo, la OMNY mensual), alimentación, servicios básicos, estudios o el pago de deudas, mientras cuentan con orientación financiera y social. Covenant House realiza un seguimiento para ver si el apoyo se traduce en mayor estabilidad de vivienda, mejor acceso a alimentos y reducción de deudas.

¿POR QUÉ EL DINERO NO TIENE TANTAS CONDICIONES?

El diseño del programa sigue una tendencia que se ha ido fortaleciendo en varias ciudades de Estados Unidos: entregar efectivo de forma directa y con pocas restricciones a poblaciones vulnerables. La premisa es sencilla pero poderosa: cada persona conoce mejor que nadie sus prioridades inmediatas, sobre todo cuando vive al día.

Cash With Care se enfoca más en la confianza y el acompañamiento que en el control estricto de cada gasto.

Los jóvenes reciben, además del dinero, servicios de apoyo, consejería y guía para usar ese ingreso como una herramienta para salir de la situación de calle, no solo para “sobrevivir el mes”.

¿SE PUEDE APLICAR EN LÍNEA O DESDE FUERA DE CHNY?

Aquí es donde muchos titulares o publicaciones en redes pueden generar confusión. No existe por ahora una postulación abierta al público ni una página donde cualquier persona pueda llenar sus datos para “entrar al programa”.

La selección se hace internamente entre jóvenes que ya están en refugios o viviendas transicionales de Covenant House New York.

El proceso implica que el joven primero ingrese a un programa residencial de CHNY, sea evaluado por el personal y, si cumple los criterios, pueda ser incluido en Cash with Care como parte de un estudio de impacto.

Esto significa que un joven latino que vive, por ejemplo, en Queens o El Bronx y escucha del programa no podrá simplemente registrarse en línea para recibir los US$1,200, sino que tendría que acceder primero a la red de refugios y servicios de CHNY y cumplir los requisitos establecidos.

¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA ES RELEVANTE EN 2026?

Aunque beneficia directamente a solo 60 jóvenes, Cash with Care se inscribe en una tendencia más amplia de programas de ingreso garantizado que distintos gobiernos locales en Estados Unidos están probando para enfrentar crisis como la falta de vivienda o la precariedad laboral. Nueva York ya había apoyado iniciativas similares para madres embarazadas, y ahora extiende esta lógica a jóvenes sin hogar.

Si el piloto muestra mejoras en estabilidad de vivienda, empleo y bienestar, podría servir como modelo para otros programas en la ciudad y en otros estados.

Para comunidades hispanas en barrios como Corona, Bushwick o el Lower East Side, estos debates sobre ingreso garantizado son relevantes porque ponen sobre la mesa nuevas formas de apoyo frente a los altos costos de vivir en la ciudad.

Los jóvenes en situación extrema podrán beneficiarse con este ingreso mensual en una ciudad que es considerada como muy costoso (Foto: AFP)

