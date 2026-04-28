La agencia gubernamental más mediática en los últimos meses en Estados Unidos podría enfrentar un cambio inesperado que ya está dando de qué hablar. Se trata de una propuesta para cambiarle el nombre al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a “NICE”, una idea que incluso ha recibido el respaldo del presidente Donald Trump en redes sociales. Pero, ¿de dónde surge esta iniciativa y qué significa realmente?

La propuesta plantea cambiar el nombre de ICE (Immigration and Customs Enforcement) por NICE, que significaría “National Immigration and Customs Enforcement”.

En inglés, la palabra nice también se traduce como “agradable” o “amable”, lo que no es casual. La idea busca generar un contraste con la imagen dura que muchos asocian con la agencia, obligando incluso a los medios a decir “agentes NICE” en lugar de “agentes ICE”.

¿Por qué quieren cambiarle el nombre a ICE?

Todo comenzó con una publicación en la red social X el 25 de marzo, donde una usuaria sugirió el cambio como una forma de influir en el lenguaje mediático. Días después, Donald Trump retomó la idea y la calificó como una “gran idea”, mostrando su apoyo públicamente.

Donald Trump respaldó la idea de cambiar ICE a “NICE”, calificándola como una propuesta interesante en redes sociales. | Crédito: Truth / @realDonaldTrump

Según esta lógica, el cambio de nombre no solo sería simbólico, sino también estratégico: modificar la percepción pública de la agencia a través del lenguaje.

¿Se puede cambiar el nombre de ICE fácilmente?

Aquí es donde la propuesta enfrenta su mayor obstáculo. Aunque el respaldo político puede generar debate, el presidente no tiene la autoridad directa para cambiar el nombre de una agencia federal.

Ese tipo de decisión requiere la aprobación del Congreso, lo que hace que el proceso sea mucho más complejo y, por ahora, incierto.

Una agencia en el centro de la polémica

El posible cambio de nombre llega en un momento en el que ICE está bajo fuerte escrutinio. La agencia, encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro de Estados Unidos, ha sido protagonista de múltiples controversias relacionadas con operativos, protestas y uso de la fuerza.

Mientras algunos sectores conservadores apoyan la idea del rebranding, críticos y legisladores demócratas consideran que cambiar el nombre no resolvería los problemas de fondo, como las denuncias sobre abusos o la falta de supervisión.

Aunque se habla de renombrar ICE como “NICE”, el proceso no sería sencillo sin aprobación del Congreso. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La propuesta ha generado reacciones inmediatas. Algunos la ven como una jugada ingeniosa para cambiar la narrativa, mientras que otros la califican como superficial o incluso distractora frente a temas más urgentes.

En paralelo, encuestas recientes muestran que la opinión pública sobre las políticas migratorias sigue profundamente dividida, lo que sugiere que un cambio de nombre, por sí solo, difícilmente transformaría la percepción de la agencia.

¿Qué podría pasar ahora con ICE?

Aunque la idea de convertir ICE en NICE ha ganado visibilidad, su futuro sigue siendo incierto. Todo dependerá de si la propuesta logra avanzar más allá del debate en redes sociales y consigue respaldo político real en el Congreso.

Por ahora, lo que está claro es que el simple planteamiento ya logró su objetivo inicial: poner a ICE nuevamente en el centro de la conversación.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!