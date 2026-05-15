Pasar el verano en Nueva York no es cualquier cosa. Quien ha esperado un tren en una plataforma del subway en julio, ha caminado por Queens o el Bronx bajo una ola de calor, o ha regresado a casa después de trabajar con temperaturas que no dan tregua, sabe que mantenerse fresco puede convertirse en una preocupación diaria y también en un gasto difícil de absorber. Entre los ventiladores que ya no alcanzan, las ventanas que apenas se abren y las facturas de luz que suben justo cuando más se necesita el aire acondicionado, muchas familias hispanas en la ciudad están buscando alternativas reales para sobrellevar la temporada. En ese contexto, vuelve a llamar la atención el programa HEAP Summer Cooling Assistance 2026, que ofrece hasta US$1,000 para comprar e instalar un sistema de enfriamiento.

Pasajeros del Metro de Nueva York esperando su tren mientras soportan el calor (Foto: AFP)

¿QUÉ ES HEAP Y QUÉ CUBRE?

El programa de asistencia de enfriamiento de HEAP, administrado por el New York State Office of Temporary and Disability Assistance, está diseñado para apoyar a los hogares más vulnerables frente al calor extremo sin que tengan que asumir un gasto completo por su cuenta.

No se trata solo de entregar dinero. La ayuda puede cubrir tanto el equipo como parte del proceso para ponerlo en funcionamiento, algo especialmente útil en una ciudad donde instalar un aire acondicionado puede costar bastante más de lo que mucha gente imagina.

Esto es lo que puede incluir la ayuda:

Tipo de beneficio Monto máximo Aire acondicionado portátil, ventilador o unidad de ventana Hasta US$800 Unidad de pared (wall sleeve) Hasta US$1,000

Además, el programa también puede cubrir:

Compra del equipo.

Instalación.

Mano de obra.

Materiales necesarios.

Retiro de una unidad vieja o dañada.

Un detalle importante es que los fondos se entregan por orden de llegada. Es decir, mientras antes se envíe la solicitud, más opciones hay de recibir la ayuda antes de que se agoten los recursos.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITARLO?

No todas las personas califican automáticamente. Nueva York estableció requisitos relacionados con ingresos, edad y condición médica.

Para acceder al beneficio, es necesario ser:

Ciudadano estadounidense.

Residente permanente con Green Card.

Refugiado.

Asilado.

Otro inmigrante calificado.

Límites de ingresos para calificar:

Cantidad de personas en el hogar Ingreso mensual máximo 1 persona US$3,473 2 personas US$4,542

También pueden calificar quienes actualmente reciben alguno de estos beneficios:

SNAP.

Cash Assistance.

Code A SSI.

Beneficio regular HEAP superior a US$21.

Condiciones médicas y requisitos de edad:

Además de los ingresos, al menos una persona del hogar debe cumplir con una de estas condiciones:

Tener 60 años o más.

Ser menor de 6 años.

Tener una condición médica agravada por el calor extremo.

En este último caso, normalmente se solicita documentación médica que respalde la situación.

CASOS EN LOS QUE NO APROBARÁN LA AYUDA

Hay detalles que muchas personas pasan por alto y que pueden terminar causando la denegación de la solicitud.

Por ejemplo, no se puede recibir el beneficio si:

Ya existe un aire acondicionado funcionando correctamente en la vivienda.

El equipo actual tiene menos de cinco años.

El hogar ya recibió una unidad financiada por HEAP durante los últimos cinco años.

Ese punto es clave, porque muchas solicitudes se rechazan precisamente por haber recibido asistencia similar antes dentro del mismo programa.

¿CÓMO PRESENTAR LA SOLICITUD PASO A PASO?

La forma más rápida de aplicar es mediante la plataforma ACCESS HRA , utilizada en la ciudad de Nueva York para distintos programas de asistencia social.

El proceso suele tomar pocos minutos si ya se tienen listos los documentos.

Documentos que normalmente solicitan:

Documento de identidad.

Comprobante de residencia.

Prueba de ingresos.

Evidencia médica, si aplica.

Información sobre beneficios públicos recibidos.

Una ventaja útil es que la aplicación móvil de ACCESS HRA Mobile App permite escanear y subir documentos directamente desde el teléfono, algo práctico para quienes prefieren resolver trámites sin tener que ir en persona.

El aire acondicionado es fundamental para soportar el verano en Nueva York (Foto: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

OTRAS FORMAS DE PEDIR AYUDA

Quienes prefieran hablar con una persona también pueden llamar al: 718-557-1399.

Ahí ofrecen orientación sobre:

Elegibilidad.

Estado de la solicitud.

Documentos requeridos.

Funcionamiento del programa.

Además, el estado publicó más información en el sitio oficial del New York State Office of Temporary and Disability Assistance .

UN ALIVIO PARA EL VERANO

Con temperaturas más altas y facturas eléctricas que siguen apretando el bolsillo, este programa puede convertirse en un apoyo decisivo para miles de familias en Nueva York, especialmente para hogares latinos donde muchas veces varias generaciones comparten el mismo apartamento y cada dólar cuenta. Aunque US$800 o US$1,000 no parezcan una solución total, sí pueden marcar una diferencia importante cuando llega el calor fuerte y el aire acondicionado deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Por eso conviene revisar los requisitos cuanto antes y no esperar a que llegue la próxima ola de calor. En este tipo de programas, responder rápido suele ser la clave.

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