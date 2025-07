¿Alguna vez llegaste a un drive-thru (o autoservicio, como se le conoce en español) anhelando un sándwich de desayuno solo para descubrir que ya no lo servían? No eres el único. Los horarios de desayuno en restaurantes de comida rápida no son uniformes. La ventana para disfrutar tu comida matutina favorita puede variar significativamente, a veces por horas o incluso por día de la semana, dependiendo de la cadena o la ubicación. Saber hasta qué hora puedes pedir ese antojo matutino es crucial para satisfacer tu hambre.

Aunque el desayuno es la comida más importante del día, las principales cadenas de comida rápida lo ofrecen solo por un tiempo limitado. Algunas establecen horarios estrictos, mientras que otras dejan la decisión a las ubicaciones individuales. Si te preguntas hasta qué hora sirven desayuno en tu cadena preferida en Estados Unidos, es esencial conocer los detalles específicos para cada una. Te presentamos una guía con los horarios de desayuno de las cadenas más populares para que no te quedes con las ganas.

McDonald's es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más populares de Estados Unidos y del mundo. (Foto: McDonald’s)

¿A qué hora empieza y termina el desayuno en McDonald’s?

Generalmente, McDonald’s comienza a servir el desayuno cuando el restaurante abre, lo cual varía según la ubicación. Es común que los horarios de apertura sean muy tempranos, a menudo alrededor de las 5 o 6 a.m. Típicamente, McDonald’s deja de servir el desayuno a las 10:30 u 11 a.m. Para verificar los horarios exactos de tu restaurante local y asegurarte de no perderte tus favoritos, siempre es recomendable consultarlos directamente.

¿Cuáles son los horarios de desayuno de Wendy’s?

Wendy’s usualmente sirve el desayuno desde las 6:30 a.m. hasta las 10:30 a.m. Sin embargo, la disponibilidad puede variar ligeramente dependiendo de la ubicación específica del restaurante. Si planeas pedir a domicilio, ten en cuenta que los horarios de desayuno para entrega suelen comenzar un poco más tarde, generalmente a partir de las 8 a.m. hora local.

¿A qué hora se sirve el desayuno en Burger King?

En Burger King, el horario de desayuno generalmente va desde las 6 a.m. hasta las 10:30 a.m. Es importante saber que algunas ubicaciones, especialmente aquellas que operan las 24 horas, podrían comenzar a servir el desayuno incluso más temprano o extenderlo ligeramente más allá de la hora estándar. Para confirmar el horario exacto, te sugerimos verificar con tu restaurante Burger King más cercano.

¿Qué horarios de desayuno maneja Whataburger?

Whataburger se destaca por ofrecer un extenso horario de desayuno, sirviéndolo durante 12 horas completas: desde las 11 p.m. hasta las 11 a.m. del día siguiente. Esta cadena, originaria de Texas, cuenta con más de 760 ubicaciones en todo el estado, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan opciones de desayuno a altas horas de la noche o temprano en la mañana.

¿IHOP y Waffle House sirven desayuno todo el día?

¡Sí! Tanto IHOP como Waffle House son excelentes soluciones si no quieres preocuparte por los horarios de desayuno. IHOP, famoso por sus desayunos, sirve la comida más importante del día durante todo el día. La mayoría de sus ubicaciones también están abiertas 24 horas al día, siete días a la semana. De manera similar, todos los restaurantes Waffle House suelen operar las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que significa que puedes disfrutar de sus desayunos cuando te apetezca.

Vista completa de un local de Chick-fil-A en el aeropuerto de Detroit. | Crédito: chick-fil-a.com

¿Cuándo termina el desayuno en Chick-fil-A y puedo ordenar después de la hora límite?

Chick-fil-A ofrece un menú de desayuno variado que comienza a las 6:30 a.m., pero deja de servirlo a las 10:30 a.m. en punto, de lunes a sábado. La cadena permanece cerrada los domingos. Es importante saber que, incluso si llegas unos minutos tarde o justo a las 10:30 a.m., no podrás pedir del menú de desayuno. En ese momento, los empleados ya están en plena transición al menú de almuerzo, que se sirve hasta el cierre (generalmente entre las 9 p.m. y las 12 a.m., según la ubicación). Aunque no está garantizado, algunas ubicaciones ofrecen “muestras de desayuno” (restos de productos de desayuno) como cortesía con otra compra si justo perdiste el corte de las 10:30 a.m. Siempre es buena idea verificar los horarios específicos con tu Chick-fil-A local.

¿Cuáles son los horarios de desayuno de Taco Bell?

Taco Bell sirve el desayuno generalmente entre las 9 a.m. y las 11 a.m. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las ubicaciones de Taco Bell todavía ofrecen su menú de desayuno. Si tienes antojo de un Burrito de Desayuno o un Crunchwrap de Desayuno, te recomendamos verificar con tu Taco Bell más cercano antes de ir.

¿Hasta qué hora se sirve el desayuno en Hardee’s?

Hardee’s ofrece una variedad de opciones de desayuno que incluyen sándwiches, wraps, galletas con salsa y papas ralladas con café. Sirven el desayuno hasta las 10:30 a.m. Los horarios pueden variar ligeramente debido a la disponibilidad de existencias o la demanda en ubicaciones específicas.

¿Sonic Drive-In sirve desayuno todo el día?

¡Sí! Sonic Drive-In es una excelente opción si buscas desayuno fuera de los horarios tradicionales. Ofrecen un menú de desayuno durante todo el día, lo que significa que puedes pedir sándwiches tostados, palitos de tostadas francesas o burritos de desayuno con café hasta la medianoche.

¿A qué hora termina el desayuno en Subway?

Sí, Subway tiene wraps de desayuno y flatbreads, y los sirven durante casi todo el día. El desayuno en Subway se sirve hasta las 8 p.m., lo que te da una amplia ventana para disfrutar de sus opciones de desayuno más allá de las horas de la mañana.

¿White Castle sirve desayuno todo el día?

¡Así es! White Castle ofrece sus opciones de desayuno durante todo el día, hasta el cierre. Su menú de desayuno incluye sliders de desayuno (en pan normal o mini waffles belgas), sándwiches en tostadas o mini waffles belgas, acompañados de sus populares Hash Brown Nibblers. Puedes disfrutar de estas opciones a cualquier hora que se te antoje.