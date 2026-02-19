Si vives en Nueva York, te mueves seguido entre Queens, Brooklyn, Nassau o Suffolk y dependes del Long Island Rail Road (LIRR) para ir al trabajo, la escuela, la iglesia o visitar a la familia los fines de semana, seguramente te interesa saber que hay una forma muy concreta de conseguir un viaje gratis sin cupones raros ni promociones escondidas. No es un sorteo, no tienes que llenar formularios ni esperar una “oferta especial” de temporada: se trata de un programa de lealtad que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) ya tiene activo y que ahora es mucho más fácil de entender y seguir desde el teléfono, algo clave para miles de hispanos que todos los días usan el tren desde zonas como Jamaica, Hempstead, Freeport, Brentwood o Hicksville para entrar y salir de la ciudad.

La autoridad de transporte implementó este beneficio para los pasajeros frecuentes que compran sus boletos a través de la aplicación oficial TrainTime, tanto en el LIRR como en Metro-North. Y recientemente aclaró, de manera más transparente, qué tipos de boletos cuentan realmente para alcanzar esa recompensa, algo clave para no llevarse sorpresas cuando crees que ya estás cerca del premio y, a la hora de la verdad, el viaje gratis no aparece en tu cuenta.

Un tren del LIRR funcionando durante el actual invierno en Nueva York (Foto: MTA)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE RECOMPENSAS?

El programa fue lanzado el 4 de enero tanto en el LIRR como en Metro-North Railroad. La idea es muy directa: si compras 10 viajes elegibles en un periodo de 14 días, recibes un viaje gratis, una especie de “fare cap” que limita lo que terminas pagando.

Funciona exclusivamente a través de la aplicación TrainTime. Es decir, si compras tus boletos en ventanilla, en máquinas expendedoras de las estaciones o incluso a bordo del tren, esos viajes no se suman al conteo digital, aunque recorras todos los días el mismo tramo entre Long Island y Manhattan.

Desde febrero, la MTA hizo un ajuste importante pensado justamente para los usuarios que miran todo desde el celular: ahora puedes verificar con mayor facilidad cuánto te falta para alcanzar la recompensa. Dentro de la app verás un botón que dice “select ticket to see reward status” (seleccionar boleto para ver estado de recompensa). Al tocarlo, se despliega una pestaña con información detallada sobre qué boletos ya fueron contabilizados, cuántos viajes te faltan para llegar al tope y cuánto tiempo queda antes de que expire el periodo de 14 días.

¿QUÉ BOLETOS SÍ CUENTAN PARA EL VIAJE GRATIS?

Aquí es donde muchos pasajeros tenían dudas, sobre todo quienes combinan diferentes tipos de boletos según la hora del día o el trayecto. No todos los tickets aplican, pero la lista es bastante amplia y cubre la mayoría de los usos habituales de la comunidad latina que va y viene entre Long Island y la ciudad. Según la MTA, estos son los que sí califican:

Boletos que acumulan puntos:

Peak (hora pico)

Off-peak (fuera de hora pico)

CityTicket peak

CityTicket off-peak

Far Rockaway peak

Far Rockaway off-peak

Reduced fare (tarifa reducida)

Military (militar)

En otras palabras, tanto los viajes en hora pico como fuera de hora pico pueden ayudarte a alcanzar el beneficio, siempre que se compren dentro de la app y dentro del periodo de 14 días. Si sueles viajar temprano hacia Penn Station o Grand Central Madison y regresar tarde hacia Long Island, casi todos esos boletos te pueden estar sumando sin que tengas que hacer nada extra, más que comprar desde tu teléfono.

Los usuarios del LIRR pueden acceder a un viaje gratis (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿CÓMO FUNCIONA LA TARJETA DIGITAL DE PUNTOS?

Algo importante que debes saber es que no tienes que inscribirte manualmente en ningún lado ni llenar formularios. Cuando compras tu primer boleto elegible en TrainTime, el sistema crea automáticamente una tarjeta digital de puntos que empieza a contar tus viajes, como si fuera una tarjeta de fidelidad de cualquier tienda, pero aplicada al tren.

RESUMEN

Tarjeta digital de recompensas – Datos clave

Se activa con el primer boleto elegible.

Tiene una vigencia de 14 días.

Necesitas 10 viajes calificados dentro de ese periodo.

La recompensa debe canjearse antes de que expire el plazo.

Si no alcanzas los 10 viajes en esos 14 días, el conteo se reinicia automáticamente y empieza un nuevo periodo cuando vuelves a comprar un boleto elegible. Y si logras el viaje gratis, pero no lo utilizas antes de la fecha límite, también se pierde, sin excepción. Por eso es clave revisar el estado directamente en la app, sobre todo si tu rutina cambia por días libres, mal clima, días de nieve o si decides teletrabajar desde casa en Long Island o en algún barrio de Queens.

MÁS TRANSPARENCIA PARA LOS PASAJEROS

La actualización reciente no cambia las reglas del programa, pero sí facilita mucho el seguimiento día a día. Antes, algunos usuarios no tenían claro qué boletos estaban sumando, cuánto tiempo quedaba en la ventana de 14 días o si realmente se había activado el “fare cap”. Ahora, la sección informativa dentro de TrainTime muestra exactamente qué compras han sido aplicadas, cuántos viajes llevas en el periodo y cuánto falta para activar la recompensa.

Para quienes viajan todos los días entre Long Island y la ciudad de Nueva York, especialmente trabajadores esenciales, empleados de restaurantes, construcción, limpieza o delivery que viven en zonas de fuerte presencia latina, este beneficio puede representar un pequeño alivio en el presupuesto mensual. No es un descuento automático permanente como un pase mensual tradicional, pero sí una forma de premiar la constancia y de evitar que pagues más allá de cierto límite si estás usando el tren todo el tiempo.

En resumen, si utilizas el LIRR con frecuencia, compras tus boletos desde la app oficial y te mueves en la zona metro de Nueva York como parte de tu rutina diaria, vale la pena prestar atención a este programa. Saber qué boletos cuentan, monitorear tu progreso y revisar la tarjeta digital de recompensas puede marcar la diferencia entre pagar un viaje más… o disfrutarlo gratis justo cuando más lo necesitas, ya sea para ir al trabajo, a visitar a tu familia en Long Island o a regresar a casa después de un largo turno en la ciudad.