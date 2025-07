Miles de inmigrantes en Estados Unidos que desean regresar voluntariamente a sus países de origen denuncian trabas, retrasos y falta de orientación tras intentar usar CBP Home, la aplicación lanzada por el gobierno de Donald Trump como parte de su nueva estrategia migratoria. Promocionada como una vía rápida para facilitar la salida voluntaria, esta herramienta digital prometía ayuda financiera y logística, pero la realidad ha sido muy distinta para quienes intentaron usarla.

Historias como la de Jairo Sequeira, un nicaragüense que compró su pasaje aéreo y completó su registro en la app, reflejan las dificultades del proceso. Aunque había recibido confirmación por correo, no pudo abordar su vuelo por no tener pasaporte. “Me sentí triste, la verdad”, dijo. Su pasaporte fue retenido en 2021 al entregarse en la frontera, y desde entonces no ha podido reemplazarlo.

Muchos inmigrantes que desean regresar voluntariamente denuncian demoras, desinformación y obstáculos al usar la app CBP Home. (Foto: AFP)

¿Qué es CBP Home y cuáles son sus fallas?

CBP Home, lanzada en marzo de 2025, forma parte del plan Homecoming, que exige a los inmigrantes sin estatus legal optar entre irse voluntariamente o enfrentar consecuencias. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “decenas de miles” ya la han usado, aunque sin datos claros sobre resultados. El sistema promete un bono de salida de 1,000 dólares y apoyo para obtener documentos, pero no especifica cómo se accede a estos beneficios.

El caso de Titza Escobar, madre miskita de Nicaragua, ilustra otro punto crítico: la falta de asistencia institucional. Tras ser víctima de violencia doméstica, intentó entregarse en oficinas de ICE, USCIS y la policía en Miami, sin éxito. “Hay muchas personas que no quieren irse, pero cuando yo quiero irme, no me aceptaron”, contó. Gracias a activistas, logró iniciar el trámite en el consulado nicaragüense, donde le ofrecieron un salvoconducto que puede tardar 15 días.

¿Por qué hay desconfianza y demoras en el proceso?

Muchos migrantes que completan el formulario en CBP Home no reciben respuesta. La venezolana Juhany Pina relató que tras llenar la solicitud en mayo, solo obtuvo una fecha tentativa de salida. “Pensábamos que era un proceso mucho más rápido”, dijo. Ante la falta de contacto, su hermana le ayudó a comprar un boleto a México. “Nos cortaron el oxígeno”, lamentó Pina, quien perdió su estatus legal en abril.

La abogada Christina Wilkes, con sede en Maryland y Washington D.C., explicó que muchos migrantes desconfían del sistema. Uno de sus clientes temía ser deportado al usar la app y optó por irse sin ayuda oficial. Otro enfrenta complicaciones porque su familia no tiene pasaportes venezolanos, imposibles de tramitar en EE.UU. “Como la gente desconfía, la mayoría se está yendo calladitos”, afirmó.

Pese a las promesas del gobierno, el DHS no ha detallado qué ocurre con inmigrantes cuyos países no tienen representación consular en Estados Unidos o cuando los pasaportes han sido retenidos. Incluso la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) —que colabora en el programa— admitió que su rol es limitado y solo interviene en casos de retorno voluntario y seguro, no en deportaciones.

Aunque el gobierno de Trump promueve la salida voluntaria, muchos migrantes enfrentan trabas burocráticas para concretar su retorno. (Foto: AFP)

Desde enero de 2023 hasta la llegada de Trump al poder, más de 900,000 personas ingresaron al país mediante la app CBP One, ahora rebautizada como CBP Home. Sin embargo, para muchos como Pina, Escobar y Sequeira, el intento de regresar a casa se convirtió en un laberinto de burocracia, falta de respuestas y promesas incumplidas. “Uno tiene una visión de futuro… y simplemente se derrumbó”, concluyó.