Aunque algunos inmigrantes indocumentados se arriesgan a seguir viviendo en Estados Unidos a pesar de los operativos que realizan agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , otros prefieren la salida voluntaria para evitar el proceso de detención. Recientemente, un ciudadano ecuatoriano tuvo la intención de entregarse a las autoridades migratorias con el objetivo de ser deportado, pero, sorpresivamente, su pedido fue rechazado.

Este extranjero, quien pidió que no se revelará su identidad ni se expusiera su rostro, tomó la decisión de firmar su “autodeportación” . Fue así que se acercó al 26 Federal Plaza, un edificio de inmigración en Manhattan, y así ser detenido.

Quizás creyó que no habría algún inconveniente, ya que de esta forma le facilitaría el trabajo a los “cazarrecompensas”. No obstante, quedó sorprendido al notar que estos agentes enmascarados no le dieron importancia a su petición.

“Yo me entregué. Les digo: ‘¿Por qué no me arrestan? En vez que lleven a otras personas, llévenme a mí. Yo quiero irme a mi país voluntariamente”, declaró a Univision Nueva York.

El inmigrante estaba en los exteriores del 26 Federal Plaza, Manhattan, buscando que algún oficial lo arreste. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Su estancia en Estados Unidos ha sido difícil

El ciudadano ecuatoriano de 52 años llegó a Estados Unidos con el propósito de mejorar su calidad de vida. Llegó con muchos sueños, pero su suerte ha sido adversa. No ha logrado encontrar un puesto laboral en las distintas ciudades que ha visitado.

“Hace dos meses yo estaba en Florida. He estado en un albergue. No he encontrado la posibilidad de hallar un trabajo”, contó.

Estas dificultades le han obligado que decida “autodeportarse” con total seguridad. Si bien podría recibir el monto de US$1000 y un ticket aéreo por salir voluntariamente de Estados Unidos, es una decisión que también tendría consecuencias.

La periodista de Univision ayudaba al ciudadano ecuatoriano en llenar su solicitud de deportación. (Crédito: Univision Nueva York / YouTube)

Según las palabras de una abogada consultada por el medio citado, las personas en esta situación podrían enfrentar problemas legales si no tienen un conocimiento completo de su estatus. Además, aclaró que no tendrían posibilidad de regresar a este país en un futuro.

A pesar de estas advertencias, el ecuatoriano tomó el riesgo y completó los formularios para solicitar su “autodeportación”. Ahora, se encuentra a la espera de recibir el llamado de ICE y así poder reencontrarse con su familia.

