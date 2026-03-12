Después de vivir durante 15 años en su casa de Cooper City, en Florida, Robert Levine sintió que había llegado el momento de cerrar una etapa y vender la propiedad donde había criado a su familia. Sin embargo, en lugar de seguir el camino tradicional y contratar a un agente inmobiliario, decidió intentar algo distinto: usar ChatGPT como su principal herramienta durante todo el proceso. Lo que comenzó como un experimento personal terminó convirtiéndose en una historia inesperada de éxito: en apenas unos días, su vivienda ya tenía varias ofertas y un contrato firmado.

Levine, padre de tres hijos y casado, explicó que su intención era llevar la prueba al máximo. “De verdad quería ponerme a prueba y usar la IA durante todo el proceso, no solo por partes. En cada paso del camino”, contó. Con esa idea, recurrió a la inteligencia artificial para prácticamente todo lo que implica vender una casa: desde la planificación inicial hasta la estrategia de marketing, pasando por el precio, la presentación de la vivienda y hasta recomendaciones para mejorar su apariencia.

Cambios en la casa sugeridos por la IA

Uno de los primeros consejos que recibió fue hacer pequeños cambios que aumentaran el atractivo de la propiedad para los compradores.

“Repintamos un par de habitaciones porque ChatGPT dijo que ahí es donde íbamos a obtener el mayor retorno de inversión”, explicó Levine.

El objetivo era sencillo: hacer que la casa resultara más atractiva para quienes la visitaran, pero sin gastar dinero en renovaciones innecesarias.

El cronograma que lo cambió todo

Según Levine, uno de los mayores aportes de la inteligencia artificial fue algo que muchos vendedores pasan por alto: la organización.

“Lo más importante que hizo por nosotros fue armar un cronograma”, explicó. “Esto es cuándo tienes que empezar a empacar la casa”.

Ese plan detallado le permitió avanzar paso a paso sin sentirse abrumado por el proceso de venta y mudanza.

Marketing, anuncios y estrategia de publicación

La IA también lo ayudó a crear los materiales promocionales. Levine utilizó ChatGPT para diseñar el folleto de la jornada de puertas abiertas, redactar el anuncio en línea y preparar la información necesaria para publicar la vivienda en el Multiple Listing Service, una de las plataformas más usadas por el sector inmobiliario.

Incluso recibió recomendaciones sobre la estrategia de publicación. “Al final, publicamos un martes”, recordó Levine. La decisión resultó ser acertada.

Cinco ofertas en solo 72 horas

La respuesta del mercado fue mucho más rápida de lo que imaginaba. “Creo que, en las primeras 72 horas, ya teníamos cinco ofertas por la casa, lo cual fue enorme”, afirmó.

Aunque ya tenía interés de compradores, decidió mantener la jornada de puertas abiertas programada para ese sábado. Pero la historia dio otro giro inesperado: el domingo por la mañana, solo cinco días después de publicar la propiedad, ya tenía un contrato firmado.

Y ese contrato también se preparó con ayuda de la inteligencia artificial. “Superó nuestras expectativas”, dijo Levine.

Un pequeño ahorro que marcó la diferencia

Aunque recurrió a un abogado para revisar el contrato y otros documentos legales, Levine asegura que la mayor parte del trabajo pesado fue gestionado con la ayuda de ChatGPT.

Uno de los motivos principales para intentar este experimento fue el ahorro.

“Calculamos que aprovechar estas herramientas de IA nos ahorrará alrededor del 3 por ciento del precio total de venta, que en nuestro caso es una suma importante”, explicó.

¿El futuro del mercado inmobiliario?

A pesar de su experiencia positiva, Levine no cree que la inteligencia artificial vaya a reemplazar por completo a los agentes inmobiliarios.

Cada venta de vivienda es distinta, señaló, pero considera que herramientas como ChatGPT ya forman parte de un mercado inmobiliario que está cambiando. “El impacto que tienen es muy real”, aseguró.

También cree que el nivel de confianza depende de cuánto tiempo las personas dediquen a aprender a usar estas tecnologías.

“Puede que algunas personas no estén preparadas para hacerlo por su cuenta, pero cuanto más uses la IA, más confianza tendrás para aprovechar estas herramientas”, dijo.

Lo único que la IA no pudo hacer

Aun así, hubo una parte del proceso donde la tecnología no pudo ayudar demasiado: empacar las cajas para la mudanza.

Aunque sí logró algo más práctico: ayudar a Levine a elegir la empresa de mudanzas que utilizará cuando su familia se traslade a su nuevo hogar.

