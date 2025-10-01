Estuvo a punto de ser llevada por agentes de Inmigración, pero una rápida acción de su hijo la salvó. Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) continúan en diversas zonas del país y esta vez un caso en Lockport, Illinois viene acaparando la atención por lo que sucedió. Y es que una mujer ya estaba esposada y los efectivos iban a trasladarla cuando su familiar identificado como Carlos Jáuregui demostró que era una residente permanente. Aquí los detalles que se conocen y cómo la Green Card fue su salvación.

El mayor programa de deportaciones masivas en la historia del país iniciado por el presidente Donald Trump busca detener a todo aquel que no cuente con documentación que acredite su permanencia en suelo estadounidense, por lo que muchos migrantes están siendo capturados en las calles, centros de trabajo, corte, entre otros lugares; sin embargo, muchos operativos han destacado por los abusos a los derechos que se cometen no solo con los extranjeros, sino con quienes cuentan con documentos vigentes.

La insistencia del hijo resultó fundamental para que la mujer recuperara su libertad en cuestión de minutos. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

La liberaron al comprobar que tenía residencia permanente

Todo sucedió el pasado 23 de septiembre en Lockport, Illinois y fue su hijo Carlos Jáuregui quien grabó todo con su celular para luego difundirlo. Y es que la mujer había sido retenida por agentes de Inmigración sin que mediara una orden judicial en su contra. Fue ahí donde el joven intervino para exigir que se respetara la legalidad del caso.

En la grabación difundida por Univision Noticias se ve el tenso intercambio de palabras entre los agentes y el hombre quien mostró la tarjeta de residencia permanente de su madre como prueba de su estatus migratorio y no dejó de insistir para que la soltaran.

Los oficiales advirtieron al hijo que si él no se calmaba también sería detenido en ese momento. (Foto: captura @univisionnoticias / YouTube)

“Está bien, quítenle las esposas (...) háganlo, es una residente permanente”, se escucha decir a un agente mientras observa detenidamente la Green Card; sin embargo, el hijo estaba ofuscado por la forma en la que trataron a su madre y no dejó de reclamar, hecho que hizo que el oficial alzara la voz diciendo: “oye, cálmate o te voy a esposar a ti (...) te voy a arrestar por obstrucción”.

Fue así que los agentes retiraron las esposas a la mujer detenida tras demostrar que sí está viviendo de forma legal en Estados Unidos, pero Carlos Jáuregui dejó en evidencia su gran malestar por lo sucedido y la razón de su arresto: “deteniéndola por su aspecto físico. ¿Creen que sus hijos van a estar orgullosos de ustedes?”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!