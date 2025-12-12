Los meteorólogos han emitido una alerta de ráfaga de aire frío que afectará a los residentes de Florida , lo que significa un cambio repentino en las temperaturas. En caso estés residiendo en el mencionado estado, es importante que sepas qué clima se avecina durante este fin de semana, que comprende desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre.

Los recientes pronósticos avisaron que los residentes de este estado amanecieron con un clima cuyos valores oscilaron entre los 50°F y 60°F, manteniendo un ambiente fresco y cálido. Esto continuó por la tarde, ya que las temperaturas llegaron hasta los 80°F.

Según los pronósticos de CBS 12 News, los valores mínimos durante la noche de hoy se mantendrán entre los 50° y 60°F, específicamente alrededor del lago Okeechobee y en las áreas metropolitanas del sur de Florida.

A pesar de estas buenas sensaciones climáticas, los cambios se presenciarán desde la tarde del sábado 13 de diciembre. Existe una alta probabilidad de lluvias que se extenderían hasta largas horas de la noche, a pesar de registrar valores de 80°F.

Según los pronósticos, se registrarán lluvias en Florida desde la tarde del sábado 13 de diciembre. (Foto: AFP)

Qué clima se espera para el domingo 14 de diciembre en Florida

Si considerabas que las lluvias cesarían en la noche del sábado 13 de diciembre en este estado, presenciarías tormentas dispersas por la tarde de este domingo 14 de diciembre antes de la llegada de un frente frío hacia el norte y centro del mencionado estado.

Este sistema debilitará el dorsal sobre el sur de Florida y permitirá el avance de la humedad más profunda hacia el Norte. Esto ocasionaría que las áreas metropolitanas del Atlántico presenten un 60% de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

Afortunadamente, esta condición climática estará vigente hasta la noche, ya que llegaría otra zona de aire seco impulsada por los vientos del norte, lo que traerá airea fresco y seco a la región. Por lo tanto, se descarta la presencia de precipitaciones para el próximo lunes 15 de diciembre.

Las lluvias seguirán presentes en distintas zonas de Florida durante el domingo 14 de diciembre. (Crédito: Bryan R. Smith / AFP).

Cómo variarán las temperaturas por ciudad en Florida este fin de semana

Tallahassee: en las madrugadas del sábado y domingo, se espera que las temperaturas desciendan cerca a los 32-36°F en las zonas interiores. En las tardes, estarán alrededor de 58-64°F.

en las madrugadas del sábado y domingo, se espera que las temperaturas desciendan cerca a los 32-36°F en las zonas interiores. En las tardes, estarán alrededor de 58-64°F. Jacksonville: temperaturas mínimas entre los 30°F altos y los 40°F bajos, con máximas que alcanzarán los 60°F medios.

temperaturas mínimas entre los 30°F altos y los 40°F bajos, con máximas que alcanzarán los 60°F medios. Orlando: para las tardes del sábado y domingo, se esperan temperaturas entre 70-75°F.

para las tardes del sábado y domingo, se esperan temperaturas entre 70-75°F. Tampa Bay: los amaneceres se posicionarán entre los 40-50°F y máximas cercanas a 68-74°F en las tardes.

los amaneceres se posicionarán entre los 40-50°F y máximas cercanas a 68-74°F en las tardes. Miami y sureste de Florida: se esperan temperaturas mínimas de 50-60°F y máximas cercanas a 78-82°F, con menos humedad de lo habitual.

se esperan temperaturas mínimas de 50-60°F y máximas cercanas a 78-82°F, con menos humedad de lo habitual. Palm Beach: las madrugadas registrarán temperaturas medias de 50°F y las tardes rondarán los 75-80°F. Se sentirá un aire frío, especialmente el amanecer.

las madrugadas registrarán temperaturas medias de 50°F y las tardes rondarán los 75-80°F. Se sentirá un aire frío, especialmente el amanecer. Naples: las temperaturas mínimas estarán en los 50°F y las máximas rondarán los 77-80°F, con un cielo despejado.

