Durante esta semana, los residentes de Florida percibirán una ráfaga de aire frío, lo que ocasionaría una modificación en los valores térmicos. Si vives en este estado y pretendes descubrir cuándo iniciará el descenso de temperaturas y en qué días se percibirá un mayor clima gélido, a continuación te compartiré esta información.

Esta advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), añadiendo que esta masa de aire seco se desplazará desde el norte de esta región, logrando amaneceres más fríos, vientos moderados y un descenso en las temperaturas durante las noches.

Ciudades de Florida que se verán afectadas por el descenso de temperaturas

Miami

En caso estés residiendo en Miami o áreas cercanas, el NWS Miami ha confirmado un cambio significativo en las condiciones climáticas: se espera una masa de aire más frío desde este jueves. Dicho cambio se manifestará con vientos del norte que trasladarán aire seco. Esto resultaría un enfriamiento notable en la región durante el anochecer.

Respecto al fin de semana, se mantendrá un buen tiempo, ya las temperaturas llegarían a los 80°F hacia el domingo 14 de diciembre.

Los residentes de Miami experimentarán una masa de aire fría desde este jueves. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Tampa Bay

Para ti que vives en Tampa Bay, la agencia precisó que este jueves no se registrará descensos en las temperaturas (entre 60° y 70°F); no obstante, el frío se podrá sentir durante la madrugada del viernes 12 de diciembre, especialmente en el norte de esta región.

Por suponer, Nature Coast será la más afectada, ya que presentará valores entre 30°F a 35°F. En otras zonas de la región, las temperaturas oscilarían entre los 40°F y 50°F.

Jacksonville

En el norte del estado, los residentes de Jacksonville también experimentarán sensaciones térmicas bajas. Si vives en esta localidad o en los condados interiores cercanos a la interestatal I-10, el aire frío se instalará con más fuerza desde este jueves. Es posible que experimentes temperaturas máximas de 65°F.

En la madrugada del viernes 12 de diciembre, se registrará otro episodio de heladas, específicamente en las zonas costeras y hacia el sur, con valores que oscilan entre los 38°F y 42°F. Conforme pasen las horas, los registro volverán entre los 60°F y 70°F.

En Jacksonville, el airé frío se hará presente desde este jueves, especialmente al norte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Tallahassee

Si estás en Tallahassee, sentirás que este jueves llegará el frente seco, aunque el descenso no será tan extremo a comparación de otras regiones. Se prevé temperaturas que oscilen entre los 55°F y 65°F. En cambio, cuando llegue la madrugada del viernes 12 de diciembre, presenciarás mínimas de hasta 30°F.

Durante la tarde del viernes y el fin de semana, se presenciará un aire seco, mañanas frías y tardes más templadas, con valores que regresarán a los 60°F. La agencia en mención precisó que son bajas las posibilidades de precipitaciones.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!