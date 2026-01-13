Los planes de muchos residentes o turistas en Florida podrían verse afectados a consecuencia del clima, ¿por qué? pues un aire gélido se hará presente en esta parte de Estados Unidos variando los valores térmicos habituales. Tras varios días de calma, ahora es momento de ponerse alerta porque un frente frío se desplazará por la región convirtiendo el ambiente cálido en uno más fresco y ventoso. Los reportes meteorológicos anuncian lluvia primero y luego un notable descenso de las temperaturas con mucho frío que regresa con fuerza y que promete ser el más intenso de la temporada de invierno hasta ahora. Así que es momento que te informes correctamente y tomes en cuenta el llevar ropa de abrigo durante esta semana, más aún si quieres caminar por la playa o los centros comerciales. Aquí más detalles.

Tras un lunes atípico donde hizo frío durante la mañana y las temperaturas bajaron a los 20 y 30 grados en el norte del Estado del Sol que se caracteriza por su buen clima, el panorama no se presenta tan alentador.

Y es que se aproxima aire aún más frío al registrado la segunda semana de enero. “Un frente frío intenso se desplazará por Florida a finales de esta semana (…) Tras el frente, se presentará un clima seco y frío desde la noche del jueves (15 de enero) hasta el viernes”, informó la meteoróloga de AccuWeather, Reneé Duff, por correo electrónico y citada por Naples Daily News.

Esta vez, será el clima más frío de la temporada de invierno hasta ahora, según los meteorólogos. (Foto: Bryan R. SMITH / AFP) / BRYAN R. SMITH

Pronósticos climáticos para Florida por llegada del frente frío

Para estos días de enero, los especialistas de CBS News pronosticaron un ambiente fresco, con valores térmicos de 69°F. Sin embargo, el frente frío se mantendrá en el estrecho de Florida, trayendo consigo lluvias dispersas y cielos parcialmente nublados. Ahí no queda todo, porque las probabilidades de lluvia se incrementarán a mitad de semana, es decir, entre el miércoles 14 y jueves 15 de enero.

“Viene un descenso notable en las temperaturas, un frío fuerte para nosotros en Miami comenzando el jueves en la noche y para amanecer viernes, mucho frío. Temperaturas en el rango de los 40°F a 45°F con mucho viento y eso quiere decir para nosotros que realmente vamos a sentir mucho frío al paso de este segundo frente frío porque este lunes amanecimos con llovizna, carreteras mojadas. Tómese su tiempo, mucho cuidado con la velocidad en las carreteras y recuerde que las calles están mojadas por la lluvia. El segundo frente frío de la semana, el del jueves 15, sí vendrá fuerte y detrás un notable descenso de las temperaturas para el amanecer del viernes, que será un día invernal que nos recordará el frío que tuvimos el 31 de diciembre”, alertó Javier Serrano, meteorólogo de Univisión 23 Miami quien recalcó que la noche más fría será del jueves 15 al viernes 16.

Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, explicó que todo se debe a que una masa de aire polar estará desplazándose desde el norte hacia el sureste del país, alcanzando la península de la Florida. Por consecuente, los valores térmicos descenderán drásticamente hasta los 30°F. Esta corriente de aire frío se hará sentir en el estado desde el jueves 15 de enero, afectando principalmente a las ciudades de Orlando, Tallahassee, Jacksonville y Cape Coral.

Después de un período de temperaturas más cálidas de lo normal para comenzar el 2026, otra ráfaga de aire gélido se está moviendo hacia el centro de Florida esta semana. (Foto: Bryan R. SMITH / AFP) / BRYAN R. SMITH

Pronóstico del tiempo para Miami esta semana

Martes 13 de enero: 75°F

Miércoles 14 de enero: 77°F

Jueves 15 de enero: 72°F

Viernes 16 de enero: 64°F

Sábado 17 de enero: 75°F

Domingo 18 de enero: 74°F

¿Frente frío traerá otra tormenta de nieve de enero a Florida?

“Las probabilidades de nieve son muy, muy bajas; un 5% si eso ocurre, en el norte de Florida”, según el meteorólogo Cameron Young, del Servicio Meteorológico Nacional de Tallahassee. De esta manera, queda descartado que el frente frío de finales de esta semana traiga consigo nieve, y especialmente que se dirija hacia el norte.

Por su parte, Jason Hess, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville, agregó que “no es imposible, pero en este momento los modelos indican que toda la humedad desaparecerá cuando llegue el aire frío”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!