Si vas a tramitar una REAL ID por primera vez, es importante que revises qué necesitas antes de iniciar la solicitud. Aunque los requisitos específicos dependen del estado en el que vivas, algunas circunstancias personales pueden hacer que debas presentar documentación adicional. En esta nota te explicamos qué documentos debes reunir y cuándo es necesario acreditar un cambio de nombre, por ejemplo, por matrimonio.

El REAL ID es una tarjeta de identificación estatal en EE.UU. que cumple con estándares federales de seguridad más estrictos, establecidos por la Ley REAL ID aprobada en 2005 tras los atentados del 11 de septiembre (Foto: Scott Olson / Getty Images North Amercia / Getty Images via AFP) / SCOTT OLSON

¿QUÉ DEBES PRESENTAR PARA SOLICITAR LA REAL ID POR PRIMERA VEZ?

Para tramitar una REAL ID por primera vez, los requisitos suelen agruparse en tres categorías: prueba de identidad, verificación del número de Seguro Social y comprobantes de domicilio. Sin embargo, no es preciso hablar de “tres documentos obligatorios” para todo Estados Unidos, ya que se exigen dos pruebas de residencia y también debe acreditarse el estatus legal, mientras que la documentación concreta depende del estado, precisa en su sitio web el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A continuación, más detalles de la documentación que se necesita:

1. Prueba de identidad y fecha de nacimiento. Entre los documentos que pueden presentarse están: el pasaporte estadounidense vigente, una copia certificada del acta de nacimiento estadounidense o la tarjeta de residente permanente vigente. No es necesario presentar todos: corresponde elegir el documento admitido para el caso del solicitante, señala DHS.

2. Verificación del número de Seguro Social. Consulta con la agencia estatal de licencias cómo debes acreditar este número y qué documentación necesitas presentar, ya que no en todos los estados es obligatorio llevar la tarjeta física.

3. Dos comprobantes del domicilio principal. Estos deben mostrar el nombre y la dirección del solicitante. Cada estado determina cuáles acepta. Por tanto, esta categoría implica dos documentos, no uno.

¿Qué otros registros pueden pedir?

También se debe acreditar el estatus legal en Estados Unidos. Un mismo documento puede cubrir varios requisitos: por ejemplo, el pasaporte estadounidense puede servir para acreditar identidad, fecha de nacimiento y ciudadanía, indica el DHS.

Si el nombre actual no coincide con el que figura en el documento de identidad presentado, se requiere documentación que permita vincular ambos nombres, según los criterios del estado.

¿Tu nombre no coincide en tus documentos? Lo que debes revisar para solicitar la REAL ID (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿QUÉ PASA SI TU NOMBRE CAMBIÓ POR MATRIMONIO?

Si cambiaste legalmente tu nombre o apellido por matrimonio y ya no coincide con el documento de identidad que presentarás para tramitar la REAL ID, debes aportar documentación que permita vincular tu nombre anterior con el actual. Para ese caso, el certificado de matrimonio es uno de los documentos aceptados; aunque los requisitos específicos dependen del estado.

Por ejemplo, si tu acta de nacimiento muestra tu apellido anterior al matrimonio y quieres que la REAL ID lleve el actual, el certificado de matrimonio sirve para acreditar el vínculo entre ambos nombres.

Para ello debes tener en cuenta estas dos situaciones:

Si hubo varios cambios de nombre, podrían pedirte los documentos necesarios para conectar el nombre del documento de identidad con el actual. California exige acreditar cada cambio legal de esa cadena.

Si el documento de identidad que presentarás ya contiene tu nombre legal actual, no necesariamente tendrás que aportar documentación adicional por el matrimonio: la lista de California solicita justificar el cambio cuando los nombres no coinciden.