¿Realmente Estados Unidos te paga $2,600 por autodeportarte a través de CBP Home? Esa es la pregunta que muchos migrantes se están haciendo luego de que comenzaran a circular videos y testimonios sobre supuestos incentivos económicos para quienes decidan abandonar voluntariamente el país. Aunque la cifra ha generado dudas y confusión, abogados de inmigración aseguran que sí existen programas relacionados con la salida voluntaria mediante la aplicación CBP Home. Sin embargo, también advierten que no hay garantías de que todas las personas reciban el dinero prometido y que cada caso puede ser diferente. Por eso, antes de tomar una decisión tan importante, expertos recomiendan informarse bien sobre los beneficios, requisitos y posibles consecuencias migratorias.

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¿Realmente te pagan $2,600 por dejar EE.UU. a través de CPB Home?

El abogado de inmigración Jonathan Shaw abordó recientemente el tema y explicó que ha conocido casos de personas que sí habrían recibido dinero tras regresar a sus países de origen.

“¿Es cierto que si uno se va le dan 2600 dólares? Según lo que dicen por el CBP Home ofrecen dinero para que uno utilice la aplicación para irse. Nosotros una vez hablamos con una persona que llegó a Colombia y sí le dieron el dinero, pero no les puedo decir yo si realmente les va a llegar el dinero o no”, comentó el especialista.

Miles de personas buscan información sobre CBP Home y los incentivos ofrecidos por EE.UU. para la salida voluntaria. | Crédito: ve.usembassy.gov

Shaw agregó que quienes ya tomaron la decisión de salir voluntariamente podrían considerar el uso de la aplicación. “Los que sí quieren salir con salida voluntaria utilicen CBP Home: cobren, cóbrenle al Gobierno Federal por haberse ido”, señaló.

¿Qué es CBP Home y qué ofrece el programa?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), la aplicación móvil CBP Home permite que ciertos inmigrantes que se encuentran de manera irregular en el país notifiquen voluntariamente su intención de salir de EE.UU.

Según la información oficial, los beneficios pueden incluir:

Beneficio Detalle Asistencia de viaje El gobierno puede ayudar con la organización del traslado de regreso. Boleto sin costo Algunas personas podrían recibir apoyo para cubrir el viaje. Bono económico DHS indica que existe un bono de salida de $2,600 tras confirmar el regreso. Condonación de multas Puede aplicarse a ciertas multas relacionadas con presencia ilegal. Menor prioridad para detención Mientras se procesa la salida, algunas personas podrían dejar de ser prioridad para acciones de ICE.

El DHS señala que el bono económico oficial es de $2,600 una vez que se confirme la salida mediante la aplicación.

Entonces, ¿de dónde sale la cifra de $2,600?

La cifra de $2,600 ha sido mencionada por algunos abogados, usuarios y publicaciones en redes sociales. En varios casos se explica que el monto podría incluir distintos tipos de asistencia o incentivos otorgados durante el proceso, aunque el gobierno federal no detalla en su página un pago general garantizado de $2,600 para todos los participantes.

El programa CBP Home de EE.UU. ha generado dudas sobre los pagos económicos para quienes deciden abandonar el país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Por esa razón, expertos insisten en que los migrantes no deben asumir que recibirán automáticamente esa cantidad. El propio Shaw reconoció que conoce casos donde sí se entregó dinero, pero aclaró que no puede asegurar que ocurra en todos los procesos.

¿Quiénes pueden participar?

El DHS indica que pueden ser elegibles ciertos extranjeros que permanecen ilegalmente en EE.UU., personas cuyo permiso temporal haya expirado o quienes hayan perdido algún estatus migratorio temporal. Además, incluso quienes tienen procesos migratorios pendientes o antiguas órdenes de deportación podrían ser considerados para el programa, dependiendo de su situación específica.

Las autoridades también recomiendan que cualquier persona interesada consulte primero con un abogado de inmigración antes de registrar una intención de salida en la aplicación, ya que la decisión puede afectar futuros procesos migratorios.

En resumen, sí existe un programa de autodeportación voluntaria mediante CBP Home y hay testimonios de personas que habrían recibido apoyo económico. Sin embargo, no existe una garantía pública de que todos recibirán $2,600, por lo que especialistas recomiendan revisar cada caso con asesoría legal antes de tomar una decisión.

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