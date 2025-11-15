En redes sociales circula algo que me llamó mucho la atención: mensajes, videos y publicaciones que aseguran que el gobierno federal de Estados Unidos va a ordenar un nuevo depósito de ayuda económica de US$2,000 por persona en noviembre de 2025. Pero antes de creer lo que ves en internet, es importante investigar al respecto. Aquí comparto contigo lo que encontré sobre el mencionado rumor.

En los últimos años hemos visto cómo el IRS emitió pagos de impacto económico —por ejemplo, los “stimulus checks” de 2020-21— para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19. Pero desde entonces, no se ha aprobado una nueva legislación federal que autorice pagos masivos de estímulo al público general. Lo que hoy encontramos son noticias o especulaciones no del todo ciertas.

¿QUÉ ESTÁN DICIENDO LOS RUMORES?

Las publicaciones virales dicen que el IRS va a emitir pagos de US$2,000 a los ciudadanos estadounidenses en noviembre de 2025, justo antes de que termine el año fiscal. Algunas de esas informaciones mencionan además que los fondos provendrían de ingresos extra por aranceles comerciales o de una “dividendo” especial vinculada a tarifas o al comercio internacional. En ese sentido, se menciona el nombre de Donald Trump, quien recientemente ha promovido un plan de “dividendo” para los ciudadanos basado en el dinero recaudado por los aranceles.

Y es que, días antes, el presidente norteamericano criticó a quienes están en contra de los aranceles y aseguró que, con el dinero recaudado, repartiría US$2,000 por persona, menos los que tienen ingresos altos. Pero algo confirmado no hay hasta el momento.

¿QUÉ DICE REALMENTE EL IRS?

El IRS ha confirmado que no tiene planes de emitir nuevos pagos de estímulo o ayuda federal general en 2025. Esto significa que, aunque los rumores estén ganando fuerza en redes sociales, no hay respaldo oficial para decir que este cheque de US$2,000 será depositado en noviembre. Además, para que cualquier pago así se emita tendría que existir una nueva legislación aprobada por el Congreso y, hasta ahora, no se ha presentado (o al menos hecho pública) una autorización que permita ese desembolso.

¿QUÉ DEBE HACER LA PERSONA QUE CREE QUE SE LE PAGARÁ ESE DINERO?

Verifica directamente en la página oficial del IRS (irs.gov) que no haya ningún anuncio sobre un nuevo pago de estímulo.

Ignora mensajes de texto, correos o llamadas que digan “ya aprobamos tu cheque, solo ingresa tus datos bancarios”. Ese tipo de mensaje puede ser fraudulento.

Ten en cuenta que, si realmente el Congreso aprueba un nuevo programa, esa información se divulgará ampliamente por medios oficiales y será acompañada de documentos formales.

No confundas programas estatales o específicos (como el de Alaska) con un estímulo federal que abarque a todos los ciudadanos.

¿QUÉ PASA SI EL CONGRESO DECIDE APROBAR ALGO MÁS ADELANTE?

En el caso hipotético de que el Congreso aprobara alguna forma de ayuda adicional —y la IRS la implementara— se necesitarían varias condiciones: un proyecto de ley claro, la asignación de fondos, procedimientos de pago establecidos y un calendario oficial.

Hasta ahora nada de eso está confirmado. Cualquier futura ronda de pagos tendría que ser autorizada por el Congreso. Por lo tanto, aunque no se puede descartar que en un futuro se anuncie algo, en este momento no hay garantía de que ese cheque de US$2,000 vaya a llegar en noviembre de 2025.

