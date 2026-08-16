Si pediste una licencia de conducir móvil, conocida como mDL, para llevar tu identificación en el teléfono y el registro fue rechazado, no te alarmes: esto no significa necesariamente que hayas perdido el acceso a tu licencia física. Lo primero es leer con atención el aviso recibido, comprobar que tus datos sean correctos y seguir las indicaciones de la agencia estatal antes de intentarlo nuevamente. A continuación, te explicamos qué hacer si no aprobaron tu trámite de mDL.

Cabe precisar que la licencia digital puede usarse para mostrar tu identidad en aeropuertos, comercios, verificaciones de edad y ciertos servicios o trámites en línea compatibles. El DMV señala que su mDL funciona en más de 800 puntos en California y permite iniciar sesión en MyDMV sin contraseña, publica el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados.

El DMV explica qué hacer si tu solicitud de licencia móvil mDL es rechazada (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DEBO HACER SI MI SOLICITUD mDL ES RECHAZADA?

Si tienes una licencia de conducir o tarjeta de identificación válida (no vencida ni suspendida) y no eres menor de edad, puedes solicitar nuevamente tu mDL. Sigue los siguientes consejos para lograr una inscripción exitosa:

Asegúrate de que su licencia de conducir o documento de identidad no presente desgaste ni daños en ninguna de las caras. Si la tarjeta está dañada, deberás solicitar un reemplazo antes de inscribirte.

Asegúrate de colocar tu licencia de conducir o documento de identidad sobre una superficie oscura y plana con buena iluminación al tomar la fotografía.

Para la comprobación de vídeo/transmisión en directo, haz lo siguiente:

Mantén el teléfono firme a la altura de los ojos.

Sin sombrero ni gorra.

Utilice un fondo liso.

Utilizar en interiores con iluminación uniforme y abundante en la cara.

No hay otros rostros en el encuadre.

Sin efectos de cámara.

No hay modo de bajo consumo ni de escala de grises.

Si llevas gafas de sol, quítatelas.

Se pueden usar gafas, pero hay que dejar tiempo para que los cristales fotocromáticos recuperen su transparencia.

OJO: si utilizas otras billeteras digitales para solicitar tu mDL y esta fue rechazada, hazlo a través de la billetera oficial del DMV de California para tener mayores probabilidades de éxito. También puedes visitar las oficinas locales designadas para obtenerla, publica DMV CA.

Las personas mayores de 18 años con una licencia o identificación vigente y sin suspensión pueden solicitar nuevamente la mDL si su inscripción no fue aprobada (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA EL RECHAZO?

Lo que debes hacer –si no completaste correctamente uno o más de los pasos de verificación al inscribirte en el piloto mDL– es intentarlo de nuevo.

DEMASIADOS INTENTOS

Si has intentado inscribirte en el programa piloto mDL demasiadas veces dentro del plazo establecido. Puedes intentarlo de nuevo al día siguiente.

PROBLEMAS CON EL ESCANEO DEL PERMISO DE CONDUCIR/TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Cuando el sistema tiene un problema al verificar algunos de tus datos, puedes volver a intentar tu inscripción en mDL. Asegúrate de usar la tarjeta más reciente que te emitieron y que no esté vencida. En este caso, sigue los mismos consejos que se te dio para la comprobación de vídeo/transmisión en directo líneas arriba.

DEMASIADOS mDL EN TU CARTERA

Ocurre porque has solicitado demasiados mDL a la vez. Debes eliminar un mDL activo para activar otro en tu billetera móvil.

OPTASTE POR NO PARTICIPAR EN mDL

“Si optaste por no participar en el programa piloto de mDL. Debes visitar el portal de mDL y volver a inscribirte en el programa piloto de mDL para obtener una licencia de conducir móvil (mDL)”, se lee en el sitio web.

ERES MENOR DE 18 AÑOS

Para solicitar una licencia de conducir móvil de forma remota, debes tener 18 años o más.

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