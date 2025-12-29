La cuenta regresiva del Año Nuevo ya comenzó y se están realizando preparativos para recibir el 2026. Por ejemplo, en Estados Unidos existen tradiciones que van mucho más allá del famoso descenso de la esfera de cristal en Times Square, Nueva York . Existen comunidades que han transformado la clásica cuenta regresiva en un espectáculo lleno de ingenio y color. Desde objetos gigantes hasta símbolos locales, te presentaré las curiosas ceremonias que presentan cada región para despedir el 2025, ofreciendo a sus residentes una experiencia inimaginable.

Caída de Nota Musical en Nashville

En esta ciudad, es clásico que cada Año Nuevo se reciba con una nota musical. Por lo tanto, el evento para despedir el 2025 en esta ciudad presentará la famosa Nota Musical Roja, que descenderá desde una torre de 42 metros.

Este artículo gigantes fabricado con aluminio y acrílico tiene una altura de 4,8 metros y pesa aproximadamente 180 kilogramos. De acuerdo a la Corporación de Convenciones y Visitantes de Nashville, esta gigante nota musical también está compuesta por 28,140 píxeles LED.

Esta nota musical comienza a descender para dar la bienvenida al nuevo año. (Crédito: Fox WSTV Nashville / YouTube)

Caída anual de Cerezas en el condado de Door, Wisconsin

Por noveno año consecutivo, el condado de Door, situado en Wisconsin, permite que una cereza gigante descienda ante la presencia de una multitud de personas. La elección de esta fruta se debe como una forma de impulsar los viajes en invierno y brindar un espectáculo a sus residentes.

Esta famosa cereza tiene un peso de 300 libras, según lo señalado por Ellie Soderberg-Guger, vocero del Centro de Información de Sister Bay, a USA Today .

Caída de un pierogi gigante en Whiting, Indiana

En esta ciudad, sus residentes y los viajeros podrán visualizar cómo un pierogi gigante iluminado comienza a descender desde una altura de 15 metros hacia un “caldero hirviendo” a medianoche. Para completar el espectáculo, se lanzan fuegos artificiales y eventos de recreación.

De acuerdo con Andy Dybel, presidente de este evento para Año Nuevo en Whiting, este pierogi tiene una altura de 3 metros.

Caída de bellota gigante en Raleigh, Carolina del Norte

Para recibir el Año Nuevo en esta ciudad, desciende una bellota gigante, fabricada en cobre y acero. Según lo indicado por la Alianza del Centro de Raleigh, este artículo tiene una altura de 3 metros y supera el peso de 540 kilogramos.

Te mencionaré que esta bellota se iza desde el 31 de diciembre y, durante la cuenta regresiva para despedir la Nochevieja, comenzará a descender progresivamente.

Esta es la bellota gigante que descenderá en Raleigh para despedir la Nochevieja. (Crédito: @raleighgov / Instagram)

Caída de un tacón gigante en Key West, Florida

Hace más de 20 años, la ciudad de Key West, en Florida, tiene una manera peculiar de recibir un nuevo año: una ‘reina’ con vestido se acomoda en un tacón gigante de color rojo rubí que comienza a descender ante la atenta mirada de las personas situadas en la calle Duval.

De acuerdo al sitio web Visit Florida Keys, mientras se espera la medianoche, la mujer que interpreta a esta reina brinda comentarios ingeniosos.

Caída del Camarón en Amelia Island, Florida

Desde hace 10 años, los residentes de Amelia Island y viajeros visualizan la caída de un camarón gigante iluminado en el centro de Fernandina Beach para dar bienvenida a un nuevo año. Junto con este grande artículo, se disfrutará de fuegos artificiales y un evento que contará con música, comida y más cuando llegue el 1 de enero del 2026.

La caída de un camarón en Amelia Island es una tradición para recibir el 1 de enero. (Crédito: News4JAX The Local Station / YouTube)

Cuál es la ciudad más visitada en Estados Unidos para recibir cada Año Nuevo

Recientes análisis indican que la ciudad para celebrar la llegada de Año Nuevo en Estados Unidos es Nueva York, específicamente en Times Square, ya que suele reunir a miles de personas; además de transmitir en vivo las celebraciones en esta área cada 31 de diciembre.

El evento que se realiza en esta ciudad se considera una tradición para muchos estadounidenses y viajeros, ya que pueden visualizar el descenso de la famosa bola en el One Times Square.

