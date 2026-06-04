Aunque a muchas personas todavía les queden varios años por delante antes de jubilarse en Estados Unidos, una inquietud muy común es saber qué nivel de ingresos necesitan a lo largo de su carrera para poder retirarse con calma y alcanzar el beneficio máximo del Seguro Social. Dado que ese pago suele convertirse en la fuente principal de dinero una vez que dejan de trabajar, resulta fundamental comprender de qué manera influyen el salario, el tiempo de aportes y la edad a la que se solicita la jubilación en el monto final del cheque mensual. En las siguientes líneas te explicamos qué rango de salario se considera necesario para lograrlo.

Aunque pocos llegan al monto máximo del Seguro Social, conocer el nivel de salario requerido, el número de años cotizados y el impacto de retrasar la jubilación te ayuda a tomar mejores decisiones financieras de cara al retiro (Foto: Freepik)

EL SALARIO QUE NECESITAS EN EE.UU. PARA RETIRARTE TRANQUILO Y COBRAR EL MÁXIMO DEL SEGURO SOCIAL

Para aspirar al pago máximo del Seguro Social al jubilarte, necesitas ganar cerca del tope de salario imponible del Seguro Social durante al menos 35 años y retrasar lo más posible el momento en que reclamas el beneficio.

¿Cuánto hay que ganar?

El Seguro Social solo toma en cuenta tus ingresos hasta un “tope imponible” anual (wage base), que se actualiza cada año. Para los ingresos de 2026, el límite de base salarial es de US$184,500, publica el Servicio de Impuesto Internos (IRS).

Por lo tanto, para obtener el beneficio máximo, hay que haber ganado ese tope (o muy cerca) durante unos 35 años, que son los años que la SSA usa para calcular tu promedio de ingresos indexados. Esto significa haber tenido un sueldo de nivel alto/ejecutivo o profesional muy bien pagado de forma sostenida durante décadas.

Beneficio máximo aproximado

Las cifras exactas cambian cada año, pero las referencias recientes son estas:

En 2024, el beneficio máximo para quien reclamaba a edad plena de jubilación rondaba los US$3,800 y US$3,900 mensuales, y para quien solicitaba a los 70 años se acercaba o superaba los US$4,800 mensuales.

Proyecciones recientes indican que para quienes se jubilen en 2026, el pago máximo podría superar los 5,000 dólares mensuales si reclaman a los 70 años.

Entonces, dependiendo de la edad en la que una persona decida jubilarse podrá recibir los siguientes montos mensuales:

Hasta US$2,969 al mes si reclamas tus beneficios a los 62 años.

Hasta US$4,152 al mes si te jubilas a la edad plena de retiro.

Hasta US$5,181 al mes si esperas jubilarte hasta los 70 años.

Estos montos son el “máximo teórico”, ya que muy poca gente los alcanza porque exige un historial salarial alto y estable durante 35 años.

Condiciones para cobrar el máximo

Si quieres estar en el grupo que recibe el pago máximo, se requiere en tangos generales:

Haber trabajado al menos 35 años con cotizaciones al Seguro Social (mínimo absoluto: 40 créditos, equivalentes a unos 10 años, pero eso solo da derecho a un beneficio, no al máximo).

Que en la mayoría de esos 35 años, tus ingresos hayan estado en el tope imponible anual o muy cerca de él.

Retrasar el cobro del beneficio hasta la edad plena de jubilación o, mejor aún, hasta los 70 años, para aprovechar los incrementos por retraso.

¿Sueñas con retirarte tranquilo en EE.UU.? Este es el nivel de ingresos para lograr el máximo Seguro Social (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN EN ESTADOS UNIDOS PARA LA JUBILACIÓN?

Saber con anticipación cuánto recibirás de la pensión del Seguro Social es importante, para planificar tu jubilación. Aprende cómo usar las calculadoras de beneficios del Seguro Social y estima tus pagos futuros.

Vale recordar que los pagos que podrías recibir del Seguro Social, cuando decidas jubilarte, dependen de varios factores, según USA.gov:

El promedio de las ganancias e ingresos recibidos a lo largo de tu vida.

La edad que tengas cuando empieces a recibir tus prestaciones.

Si calificas para recibir los beneficios de tu cónyuge en lugar de los tuyos.

RECUERDA: debes acumular créditos del Seguro Social para tener derecho a los beneficios por jubilación. Al menos 40 créditos son requeridos. Si trabajas por tu cuenta, también reporta tus ingresos y pagos de impuestos a la Administración del Seguro Social.

¿Cómo saber cuánto tienes acumulado en tu Seguro Social para jubilarse?

Puedes usar las calculadoras de beneficios del Seguro Social para:

Estimar tus beneficios de jubilación, según la fecha en que empezarías a recibirlos (entre 62 y 70 años).

Calcular la cantidad que recibirías en función de tus ingresos.

Saber cuál es tu edad de jubilación plena.

Conocer los límites de ingresos, si trabajas mientras recibes beneficios del Seguro Social.

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