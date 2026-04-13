En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, aún persiste la idea de que solo quienes tienen un empleo formal deben declarar sus ingresos; sin embargo, especialistas advierten que esta creencia es incorrecta y puede generar problemas con el Internal Revenue Service (IRS). La experta en temas fiscales Brissa Chapa explicó que cualquier dinero que una persona reciba podría estar sujeto a impuestos, sin importar su procedencia.

“Todo el que genera ingresos tiene que presentar impuestos, ya sea empleado, emprendedor o trabajador independiente”, señaló la especialista en conversación con Univision.

Según detalla, no solo se deben declarar los sueldos tradicionales. También cuentan los ingresos provenientes de trabajos ocasionales, actividades independientes o cualquier otra fuente de dinero.

“Si recibes ingresos por W-2, por 1099, si estás emprendiendo o incluso si haces ventas de garaje, todo eso se tiene que reportar”, explicó.

Actividades como ventas de garaje, pagos en efectivo o ganancias en redes sociales también pueden ser tributables. (Foto referencial: Freepik)

Además, resaltó que es fundamental llevar un control de los pagos recibidos, incluso si son en efectivo o mediante aplicaciones digitales. Plataformas como transferencias entre particulares también pueden ser consideradas dentro de las obligaciones fiscales.

Un punto que suele sorprender a muchos contribuyentes es que actividades cotidianas, como vender artículos usados o realizar transacciones en línea, también pueden generar impuestos.

“Todos los ingresos son tributables. Hay que llevar un control incluso de lo que te pagan en efectivo”, agregó Chapa.

El crecimiento de las redes sociales también cambió este panorama. Personas que generan dinero como creadores de contenido o influencers deben reportar sus ganancias.

Especialistas recomiendan llevar un control detallado para evitar sanciones. (Foto referencial: Freepik)

“Todos los influencers tienen que hacer su reporte de impuestos”, explicó la especialista, quien recordó que estos ingresos suelen declararse como trabajo independiente.

En el caso de jubilados o pensionados suelen haber dudas. La obligación de declarar dependerá de si cuentan únicamente con su pensión o si reciben ingresos adicionales.

“Si solo tienen su pensión como ingreso principal, en algunos casos ya no necesitan presentar declaración. Pero si tienen ingresos adicionales, sí deben hacerlo”, aclaró.

Finalmente, la experta indicó que cada situación es distinta y no existe una regla única para todos. Por ello, recomienda mantener un registro detallado de los ingresos y buscar asesoría profesional para cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y evitar sanciones.

Cómo declarar impuestos: paso a paso

Presentar la declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) puede parecer abrumador, especialmente cuando se acerca la fecha límite de abril; sin embargo, organizar tu información con tiempo no solo te ayuda a evitar multas por presentación tardía, sino que también es la clave para asegurar que recibas tu reembolso lo antes posible.

A continuación, los pasos esenciales que debes seguir para completar tu declaración este año:

Reúne tus documentos: Formularios como W-2 (salarios), 1099 (ingresos extra) y otros comprobantes de ingresos y deducciones.

Crea o accede a tu cuenta del IRS: Desde allí puedes ver tu información fiscal, pagos y estado de tu declaración.

Elige cómo declarar: Puedes hacerlo en línea (e-file, más rápido) o por correo con el Formulario 1040.

Completa tu declaración: Incluye todos tus ingresos, créditos y deducciones para calcular si debes pagar o recibir reembolso.

Envía tu declaración antes de la fecha límite: Generalmente es el 15 de abril en EE. UU.

Elige depósito directo: Es la forma más rápida de recibir tu reembolso.

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