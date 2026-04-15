Hablar del programa SNAP en Nueva York no es hablar de un trámite más ni de una ayuda menor: es tocar, en la práctica, cómo miles de familias logran poner comida sobre la mesa en medio de una ciudad donde todo cuesta más, desde el alquiler hasta el transporte. Para muchas personas, especialmente en barrios como Washington Heights, The Bronx, Jackson Heights o Sunset Park, este beneficio no representa un apoyo “extra”, sino una pieza básica para llegar a fin de mes con un poco más de tranquilidad. Por eso, cada vez que surge una propuesta para reforzar su protección, el tema merece atención porque puede impactar directamente en hogares que dependen de cada dólar cargado en su tarjeta EBT.

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En los últimos meses, además, el debate ha cobrado fuerza por una preocupación que ya no se puede ignorar: el fraude y el robo de beneficios. No se trata de un problema aislado. Según datos del USDA, solo en el primer trimestre de 2025 se perdieron alrededor de 9.4 millones de dólares en beneficios SNAP en el estado de Nueva York. Esa cifra ha encendido las alertas y ha empujado a las autoridades locales a buscar respuestas más concretas, en un contexto donde muchas familias ya viven ajustadas y cualquier pérdida se siente de inmediato.

Imagen de una tienda en Nueva York, en la que se ve un letrero comunicando a su clientela que acepta pagos con los beneficios SNAP (Foto: AFP)

UNA PROPUESTA PARA PROTEGER LOS BENEFICIOS SNAP

Aquí entra en escena una iniciativa impulsada en el Ayuntamiento de Nueva York por la concejala Susan Zhang, que busca enfrentar de forma directa el robo de beneficios. La propuesta apunta a crear una figura específica dentro del Departamento de Servicios Sociales, enfocada exclusivamente en prevenir, detectar y combatir el fraude relacionado con SNAP.

La idea, en términos simples, es poner a alguien con esa responsabilidad sobre la mesa, con tareas claras y seguimiento constante, en vez de dejar el problema disperso entre distintas áreas.

¿QUÉ HARÍA ESTE NUEVO FUNCIONARIO?

Para que quede claro, estas serían algunas de sus funciones principales:

Identificar las zonas con mayor número de robos de beneficios.

Diseñar estrategias para alertar a los beneficiarios sobre posibles fraudes.

Proponer medidas concretas para evitar futuros casos.

Elaborar un informe anual detallando la situación del fraude.

Ese informe incluiría información clave como:

Elemento Detalle Zonas afectadas Áreas con mayor incidencia de fraude. Acciones tomadas Medidas implementadas por el DSS. Resultados Efectividad de las estrategias aplicadas. Recomendaciones Mejores prácticas para prevenir robos.

EL PROBLEMA DETRÁS: ¿CÓMO ESTÁN ROBANDO LOS BENEFICIOS?

Ahora bien, quizá la pregunta más importante sea cómo ocurre este fraude. Y aunque el método no es nuevo, sí sigue siendo muy efectivo para los delincuentes. Uno de los mecanismos más comunes es el robo de datos de las tarjetas EBT, algo que afecta a beneficiarios en distintos puntos de la ciudad.

Te lo explico de forma sencilla:

Los delincuentes colocan dispositivos en cajeros o terminales de pago.

Esos dispositivos copian la información de la tarjeta.

Luego usan esos datos para crear tarjetas falsas.

Finalmente, vacían los fondos sin que la persona se dé cuenta de inmediato.

Lo más preocupante es que muchas víctimas descubren el robo recién cuando van a comprar en el supermercado, al pasar por la caja y notar que el saldo desapareció. En una ciudad donde mucha gente organiza sus gastos al centavo, ese golpe puede desordenar por completo la semana.

CIFRAS QUE MUESTRAN LA MAGNITUD DEL PROBLEMA

Para dimensionar mejor la situación, vale la pena mirar algunos datos recientes compartidos por el propio Ayuntamiento:

Más de 61,000 personas en Nueva York reportaron fraude con tarjetas EBT.

Se lograron recuperar más de 47 millones de dólares en beneficios robados hasta enero de 2025.

Estas cifras dejan algo bastante claro: el problema existe y afecta a miles de familias, pero también hay una respuesta institucional que intenta ponerse a la altura.

¿POR QUÉ ESTA PROPUESTA PODRÍA AYUDAR?

Si se mira con calma, esta iniciativa no solo busca castigar a los responsables, sino también proteger a los beneficiarios antes de que ocurra el daño. En una ciudad tan grande y diversa como Nueva York, donde conviven historias de inmigrantes, trabajadores esenciales, madres solteras y adultos mayores que dependen de SNAP para completar sus compras, cualquier medida preventiva puede marcar una diferencia real.

Desde esa perspectiva, hay tres beneficios principales:

Mayor prevención: al identificar patrones de fraude, se pueden anticipar nuevos casos.

Más información para los usuarios: alertas y orientación para reconocer riesgos.

Respuesta más rápida: con una estructura definida, los casos pueden atenderse mejor.

Además, el hecho de que se exija un informe anual obliga a mantener el tema visible y bajo supervisión constante, algo importante en una ciudad donde muchas veces los problemas sociales compiten por espacio con otras urgencias del día a día.

LO QUE VIENE AHORA

El proyecto de ley ya fue presentado y, por ahora, el Ayuntamiento de Nueva York sigue recogiendo opiniones de la administración, especialistas y organizaciones defensoras de los beneficiarios. Eso significa que todavía no se trata de una medida definitiva, pero sí de un paso relevante en medio de una discusión que toca de cerca a comunidades latinas, especialmente a quienes hacen compras con SNAP en supermercados del barrio, bodegas cercanas o cadenas conocidas por toda la ciudad.

Si recibes SNAP o conoces a alguien que lo use, vale la pena seguir este tema de cerca. Al final, no se trata solo de cifras, informes o debates políticos: se trata de asegurar que la ayuda llegue a quien realmente la necesita, sin que nadie se aproveche en el camino.

Un comercio en la Ciudad de Nueva York, donde aceptan pagos con las tarjetas EBT (Foto: AFP)

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