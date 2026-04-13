La ciudad de Nueva York podría enfrentar temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Tras un invierno especialmente duro, el aumento del calor empezó a generar preocupación por un mayor riesgo de incendios forestales en el noreste del país. De acuerdo con reportes meteorológicos, más de 280 millones de personas en Estados Unidos experimentarán temperaturas por encima del promedio. Incluso, se prevé que más de 150 récords de calor para abril puedan romperse entre martes y miércoles.

Fox Weather señala que, desde el lunes, los termómetros en el área triestatal comenzarán a subir hasta cerca de los 80 grados Fahrenheit. Para el miércoles, algunas zonas de Nueva York podrían alcanzar los 90 grados, superando marcas históricas para el 15 de abril.

Uno de los puntos clave será Central Park, donde se observará si se supera el récord de 87 grados establecido en 1941. Ese mismo año, el aeropuerto LaGuardia registró 86 grados, lo que muestra lo inusual de las condiciones actuales.

Más de 150 récords de calor podrían romperse en distintos puntos del país. (Foto referencial: Pixabay)

En Nueva Jersey, las temperaturas también subirán de forma notable, con valores hasta 30 grados por encima de lo normal para mediados de abril.

El día más caluroso de la semana sería el miércoles, mientras que en la costa las temperaturas se mantendrán más bajas debido al efecto del océano.

El National Weather Service señaló: “Un período de temperaturas por encima de lo normal comienza hoy y solo se volverá más cálido a medida que avance la semana”.

Aunque se esperan algunas lluvias, el calor persistirá durante gran parte del mes. (Foto referencial: Pixabay)

Además, advirtió: “Es probable que algunos récords diarios se rompan a mitad de semana”.

El aumento del calor también viene acompañado de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 35 millas por hora, lo que eleva el riesgo de incendios. De hecho, recientemente se registraron varios focos en el noreste y el sur del país, incluido uno cerca de Filadelfia que quemó más de 120 acres antes de ser controlado.

Las autoridades también alertan sobre un mayor riesgo de incendios debido a las condiciones secas y ventosas. (Foto referencial: Pixabay)

Aunque existe la posibilidad de lluvias y tormentas entre martes y jueves en algunas zonas, no se esperan precipitaciones significativas hasta más adelante en la semana.

Mientras tanto, los pronósticos indican que el calor por encima de lo habitual continuará en gran parte de la costa este durante el resto de abril.

Pronóstico del clima en Nueva York para esta semana

Nueva York experimentará una semana con temperaturas inusualmente cálidas que alcanzarán su punto máximo hacia la mitad del periodo. AccuWeather señala que, desde este lunes 13 de abril, el termómetro marcará los 26°C con nubosidad variable, ascendiendo progresivamente hasta llegar a los 31°C el miércoles 15, el día más caluroso de la semana.

Durante estos días centrales, se espera sol parcial y condiciones cálidas, aunque para la tarde del miércoles se pronostica una tormenta pasajera con un índice UV de 7.0, considerado poco saludable para personas sensibles.

A partir del jueves 16, el ambiente continuará cálido con 30°C y períodos de nubes y sol, mientras que el viernes la temperatura bajará levemente a los 28°C con la posibilidad de nuevas tormentas durante la tarde.

El cierre de la semana traerá un alivio térmico; el sábado 18 será un día agradable y más fresco con una máxima de 21°C y sol, finalizando el domingo 19 con un cielo totalmente nublado y una temperatura máxima de 20°C.

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