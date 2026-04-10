El Condado de Miami-Dade puso en marcha esta semana una iniciativa clave para miles de conductores: un evento especial que permite a residentes elegibles restablecer sus licencias de conducir, pagar multas atrasadas y regularizar situaciones pendientes con los tribunales. Bajo el nombre de operación “Green Light” o Luz Verde, el programa estará disponible hasta el 19 de abril y busca reducir significativamente el número de licencias suspendidas en la zona. La medida no solo apunta a aliviar cargas económicas, sino también a abrir la puerta a nuevas oportunidades para quienes necesitan su licencia para trabajar, movilizarse o acceder a servicios básicos.

El anuncio fue realizado por el secretario del tribunal y contralor del condado, Juan Fernández-Barquín, quien destacó que esta iniciativa está enfocada en brindar segundas oportunidades. “Esta iniciativa tiene que ver con el acceso, las segundas oportunidades y facilitar a nuestra comunidad la resolución de los casos pendientes para que puedan seguir adelante”, señaló a través de redes sociales.

En Miami-Dade, los residentes pueden pagar multas y regularizar su situación hasta el 19 de abril. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cómo funciona la operación “Green Light” en Miami-Dade?

El programa está dirigido a personas con licencias suspendidas debido a deudas o incumplimientos relacionados con multas y citaciones. Entre las razones más comunes de suspensión se encuentran:

Multas de tránsito sin pagar

No comparecer a una citación de tránsito

Incumplimiento de pagos

Acumulación de puntos

Otras infracciones relacionadas

Durante la operación, los residentes pueden ponerse al día realizando sus pagos sin cargos adicionales de cobro. Además, las autoridades indican que los participantes podrían ahorrar en promedio hasta un 30%, lo que representa un alivio importante para quienes arrastran deudas.

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, también respaldó la iniciativa: “Insto a los residentes de la Ciudad de Miami a aprovechar Operation Green Light y restablecer sus licencias para que puedan volver a acceder a servicios importantes e incluso a empleos”. En esa misma línea, Fernández-Barquín remarcó que este es el momento ideal para actuar: “Queremos que los residentes sepan que hay ayuda disponible, y ahora es el momento de aprovecharla”.

¿Qué pagos están incluidos?

Como en ediciones anteriores, la operación permite regularizar distintos tipos de obligaciones, entre ellas:

Citaciones de tránsito

Violaciones de estacionamiento

Algunos casos penales

Los pagos pueden realizarse en línea, por teléfono o de manera presencial, facilitando el acceso según las necesidades de cada persona.

Miami-Dade busca reducir las suspensiones de licencias con este programa especial. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Dónde pagar y requisitos

Para quienes prefieran acudir en persona, el sitio web del secretario del tribunal ofrece un buscador con las sedes disponibles más cercanas. La atención se brinda de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las autoridades recomiendan acudir con:

Número de las multas

Datos de la licencia de conducir

En cuanto a los métodos de pago, se aceptan:

Cheques personales o bancarios

Giros postales

Tarjetas de crédito o débito (Visa, MasterCard, American Express y Discover)

Es importante tener en cuenta que los solicitantes no deben tener infracciones pendientes en otros condados ni suspensiones no relacionadas con el impago dentro del estado de Florida.

Líneas telefónicas disponibles 24/7

Para consultas o pagos, las autoridades habilitaron líneas telefónicas disponibles las 24 horas del día:

Tráfico: 305-275-1111

Estacionamiento: 305-275-1133

Asuntos penales: 786-971-2746

La operación “Green Light” se realiza dos veces al año. En su edición anterior, en octubre de 2025, también se eliminó una tarifa de servicio de $6.25, lo que facilitó aún más el proceso para los residentes. Ahora, con una nueva oportunidad sobre la mesa, el llamado es claro: aprovechar este programa antes del 19 de abril y recuperar el acceso a una licencia de conducir vigente.

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