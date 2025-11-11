Las redadas de ICE han aumentado este año en Estados Unidos, dejando a decenas de personas indocumentadas detenidas y bajo riesgo de deportación. Estados como Texas se han convertido en puntos críticos, no solo por el incremento de operativos, sino también por la alta presencia de inmigrantes que temen ser arrestados sin conocer plenamente sus derechos.

Ante este escenario, defensores de derechos de los inmigrantes han difundido estrategias simples pero poderosas para que las personas sepan cómo actuar y qué decir en caso de una detención por parte del ICE.

La frase que puede marcar la diferencia

Expertos subrayan que, incluso bajo presión, cualquier detenido tiene la libertad de decir claramente: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”. Expresarlo en español es perfectamente válido. Este derecho está amparado por la Quinta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas —indocumentadas o no— de autoincriminarse durante un interrogatorio.

Organizaciones de Texas, como el Proyecto de Defensa del Inmigrante de Houston y el Texas Immigration Rights Center, insisten en que no es necesario hablar inglés para ejercer los derechos constitucionales. “No importa el idioma —importa que la persona afirme sus derechos”, aseguran.

Abogados de inmigración insisten en no firmar documentos sin asesoría si ICE detiene a una persona. | Crédito: HO / US Immigration and Customs Enforcement / AFP

Frases clave para protegerse en una redada

De acuerdo con estas organizaciones, los extranjeros detenidos pueden usar frases concretas que ayudan a detener abusos o procesos indebidos. Entre ellas destacan:

“No quiero responder preguntas.”

“Quiero hablar con un abogado.”

“No autorizo que entren a mi casa.”

“¿Puedo retirarme?”

“Muéstreme una orden firmada por un juez.” (especialmente cuando ICE intenta ingresar a una vivienda)

Pronunciar estas frases de manera firme puede dar tiempo, evitar errores y, sobre todo, impedir que se vulneren derechos básicos.

Lo que NO se debe decir nunca

Así como hay frases clave, también existen expresiones que pueden empeorar el caso. Especialistas recomiendan evitar afirmaciones como:

“No tengo papeles.”

“Solo estoy de visita.”

“No sé por qué me detienen.”

Estas respuestas pueden abrir procesos inmediatos de deportación o complicar la situación legal.

Organizaciones comunitarias recomiendan aprender frases clave para usar durante un encuentro con ICE. | Crédito: HO / US Immigration and Customs Enforcement / AFP

Consejos de seguridad, según abogados

Los defensores de inmigrantes insisten en mantener la calma y actuar con prudencia. Entre las recomendaciones más repetidas están:

No correr ni huir de los agentes.

No resistirse físicamente al arresto.

No presentar documentos falsos.

No firmar ningún documento sin que un abogado lo revise primero.

La clave, dicen, es ejercer el derecho al silencio hasta hablar con un profesional que pueda dar una guía clara según el caso.

