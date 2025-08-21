El miedo se extiende por Chirilagua, una comunidad con alta población hispana en Alexandria, Virginia. Y es que desde hace unos días los trabajadores inmigrantes están siendo capturados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han puesto la mira en esta zona de Estados Unidos, esto como parte de la ofensiva contra la inmigración bajo la administración de Donald Trump. Mientras una reportera de Telemundo 44 entrevistaba a una ciudadana pudo registrar la detención de un hombre y cómo los enmascarados y con chalecos lo sometían en el suelo. Aquí los detalles del caso que llega a horas de que agentes federales arrestaran a un grupo de trabajadores de la construcción.

Las redadas en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas han sido constantes desde enero, mes en el que el mandatario asumió el cargo e hizo efectiva su promesa de la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos.

En estos meses, ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos se han centrado en detener a inmigrantes que residen en el país con documentación inválida o antecedentes penales buscándolos en viviendas, centros de trabajo, vía pública e, incluso, en los tribunales que eran catalogados como “lugares sensibles”.

Los vecinos de Chirilagua, Virginia, dicen que el miedo se apodera de su comunidad ante los arrestos migratorios ocurridos esta semana. (Foto: @Telemundo44 / YouTube)

Detención de inmigrante es grabada por Telemundo

El miércoles 20 de agosto, la reportera Catalina Pérez de Armiñán llegó hasta Chirilagua para conversar con los vecinos luego de que ICE detuviera a entre ocho y diez trabajadores de la construcción en Florence Drive. Mientras entrevistaba a una mujer lo gritos y movimiento llamaron su atención: se estaba produciendo el arresto de un hispano.

El camarógrafo de Telemundo 44 logró captar el preciso instante en el que los agentes federales llegaron en patrulleros con luces rojas y azules encendidas y 5 oficiales con chalecos y, algunos con el rostro cubierto, sometieron a un hombre en el jardín de una vivienda.

El hombre, que no ha sido identificado, fue llevado por los agentes federales de ICE. (Foto: @Telemundo44 / YouTube)

Este no es el único suceso en las últimas horas. “Nuestra comunidad está bien traumada, estamos muy preocupados en este momento por lo que está sucediendo. Estamos diciéndoles que estén alertas, no salgan, por favor”, indicó Ingris Morán de ‘Inquilinos y trabajadores unidos’, una organización de base que ayuda a familias de color de bajos ingresos.

Por su parte, María Alvarado, quien vive en la zona, agregó que “da miedo, se me enchina la piel”, mientras que Rufina Álvarez dijo que “andamos con pánico, ya ni salir queremos, mucho pánico, uno ya se siente bien perseguido” a raíz de las redadas de ICE en la zona. “Me han dado muchas ganas de irme”, manifestó otro hispano llamado Raúl Castro.

News4 de NBC se comunicó con ICE varias veces, pero no recibió respuesta. Desde el Departamento de Policía de Alexandria se indicó en un comunicado que ellos no participan en la aplicación de la ley de inmigración federal y que no están al tanto de la actividad de inmigración federal.

