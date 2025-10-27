La idea de pagar menos impuestos prediales suena como música para los propietarios en Florida, pero detrás del discurso de alivio fiscal de Ron DeSantis se esconde un debate mucho más profundo: ¿Qué servicios dejarían de financiarse si se aprobaban sus propuestas? Esta nota explica por qué la reforma propuesta podría redefinir no solo los presupuestos familiares, sino también los cimientos del gobierno local en el estado del Sol.

Mientras la legislatura estatal analiza ocho proyectos de ley para reducir o incluso eliminar los impuestos a la propiedad residencial, las reacciones se agudizan. Los defensores prometen ahorro y justicia tributaria; los críticos temen recortes en escuelas, bomberos, y parques. El futuro financiero de miles de comunidades locales podría quedar en juego si las cifras no cuadran y el discurso político se impone sobre los números.

¿POR QUÉ RON DESANTIS IMPULSA LA REDUCCIÓN DE LOS IMPUESTOS PREDIALES EN FLORIDA?

El gobernador Ron DeSantis ha insistido en que los impuestos sobre la propiedad son una carga excesiva para las familias trabajadoras. “Es un juego político, no un intento serio de lograr algo para el pueblo”, declaró, refiriéndose al lento avance legislativo sobre el tema. Su objetivo: eliminar totalmente los impuestos sobre las propiedades con exenciones de vivienda (homestead exemption) y blindar el presupuesto de las fuerzas policiales.

Detrás de la propuesta está la intención de consolidar un mensaje político clave: reducir el tamaño del gobierno local y aumentar la autonomía de los propietarios. Sin embargo, alcaldes y concejales críticos sostienen que esta estrategia busca “recentralizar el poder” en Tallahassee, quitando capacidad financiera a los condados.

Advierten que las reducciones podrían desfinanciar servicios locales esenciales en todo el estado (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SERVICIOS PÚBLICOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS SI DISMINUYEN LOS IMPUESTOS A LA PROPIEDAD EN FLORIDA?

Si se reducen o eliminan los impuestos prediales, se verían comprometidos los fondos que sostienen gran parte de la infraestructura social en Florida.Entre los servicios potencialmente afectados destacan:

Escuelas primarias y secundarias, que dependen en gran parte de los impuestos locales.

Departamentos de policía y bomberos, responsables de emergencias diarias.

Mantenimiento de carreteras estatales y municipales.

Programas de salud pública y bibliotecas comunitarias.

Parques, recreación y programas juveniles.

Las autoridades locales advierten que eliminar esta fuente de financiamiento podría provocar recortes generalizados. Según estimaciones del Florida Policy Institute, la eliminación total de los impuestos prediales sobre viviendas residenciales podría generar una pérdida superior a US$13 mil millones anuales entre condados y distritos escolares.

Los impuestos prediales son la principal fuente de ingresos para escuelas, policías y servicios públicos comunitarios. (Foto: Diseñado por Freepik)

¿QUÉ IMPLICAN LOS OCHO PROYECTOS DE LEY QUE BUSCAN RECORTAR LOS IMPUESTOS PREDIALES EN FLORIDA?

El paquete fiscal que analiza la Cámara de Representantes incluye ocho leyes con variaciones que van desde la exención progresiva hasta la abolición total.

HB 201 : eliminaría todos los impuestos prediales, excepto los escolares.

: eliminaría todos los impuestos prediales, excepto los escolares. HB 203 : los suprimiría gradualmente en un periodo de diez años.

: los suprimiría gradualmente en un periodo de diez años. HB 205 : beneficiaría a propietarios mayores de 65 años con exención total.

: beneficiaría a propietarios mayores de 65 años con exención total. HB 207 y HB 209 : ampliarían las exenciones actuales entre un 25% y un 50%.

: ampliarían las exenciones actuales entre un 25% y un 50%. HB 211 : flexibilizaría el traslado de exenciones entre propiedades.

: flexibilizaría el traslado de exenciones entre propiedades. HB 213: reduciría los topes anuales de aumento de tasación.

Cada proyecto debe obtener al menos el 60% de los votos en ambas cámaras y luego ser aprobado en referendo estatal. Aunque la reducción suena positiva, economistas advierten que el impacto directo estaría en la dependencia fiscal local: las ciudades y condados tendrían que buscar ingresos alternativos o recortar servicios.

¿QUÉ IMPACTO ECONÓMICO TENDRÍA PARA CIUDADES, CONDADOS Y ESCUELAS ELIMINAR O REDUCIR ESTOS IMPUESTOS?

El efecto de las reformas podría sentirse de inmediato. La mayoría de los presupuestos municipales en Florida se nutren en más del 50% del impuesto a la propiedad. Si esas fuentes se reducen sin compensación estatal, las consecuencias serían:

Aumento de deudas locales. Los condados tendrían que emitir bonos o aumentar tasas por servicios.

Los condados tendrían que emitir bonos o aumentar tasas por servicios. Recortes educativos. Escuelas públicas perderían fondos para salarios, infraestructura y programas extracurriculares.

Escuelas públicas perderían fondos para salarios, infraestructura y programas extracurriculares. Mayor desigualdad territorial. Las ciudades pequeñas sufrirían más, mientras los condados turísticos podrían mantenerse gracias al turismo y los impuestos hoteleros.

Las ciudades pequeñas sufrirían más, mientras los condados turísticos podrían mantenerse gracias al turismo y los impuestos hoteleros. Empeoramiento de la infraestructura. Menos inversión en mantenimiento de carreteras y servicios públicos.

El economista Mark Soskin, de la University of Central Florida, advirtió que una reducción de impuestos en un contexto inflacionario podría “generar un alivio momentáneo, pero desatar un déficit municipal permanente”.

