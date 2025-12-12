Con la llegada de diciembre, no falta la tradición de decorar el árbol de Navidad natural; sin embargo, esta práctica también permite llegada de huéspedes no deseados: las alergias. Probablemente, tú tengas ataques de alergias y eso te ocasiona un gran malestar; sin embargo, te ofrezco una solución para este problema. Si quieres reducir los alérgenos, como el polen o el moho, te invito a leer este artículo para disfrutar de esta festividad decembrina.

En Estados Unidos, es frecuente que sus ciudadanos compren árboles naturales; sin embargo, no tienen en consideración los “problemas” que estos pueden acarrear. El doctor DeVon Preston, alergólogo de la Clínica Cleveland, indicó a ABC 7 que estos artículos suelen tener “polen de maleza, moho y bichos”.

En caso eres alérgico o padeces de cualquier problema respiratorio, tales como asma, rinitis o un sistema inmune sensible, los expertos en salud aseguran que la presencia de hongo, insectos o maleza agravarían tu situación.

La mayoría de personas no tienen en cuenta que estos árboles traen moho, maleza o insectos. (Crédito: The Home Depot)

Cómo reducir los alérgenos en el árbol de Navidad

El especialista Preston recomendó que si compras un árbol, sea natural o artificial, es necesario que le realices una limpieza, ya que así estás reduciendo los alérgenos que están escondidos en la rama. De igual forma deberás hacerlo con los distintos artículos decorativos.

Si decides optar por un árbol natural, tendrás que enjuagarlo al aire libre. Para este proceso, es ideal que uses una manguera y, realizado ello, dejarlo secar completamente. Si sufres de asma o alergias fuertes, es necesario que uses guantes y mascarillas al momento de manipularlo.

Los expertos en salud recomiendan a personas que sufren de alergia o problemas respiratorios en usar guantes y mascarillas al limpiar su árbol de Navidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

También te recomiendo que este árbol lo coloques lejos de los dormitorios, uses un purificador de aire con filtro HEPA y lo limpies con frecuencia. Una vez cumplido la temporada navideña, el doctor puntualizó que es necesario desecharlo.

“Cuanto más tiempo lo mantengas en casa, más tiempo tendrá el moho para crecer y liberar más esporas”, fueron las palabras del experto al medio citado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!